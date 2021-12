Antitrust multa Unieuro, MediaWorld, Leroy Merlin e Monclick

L'Antitrust ha deciso di multare Unieuro, MediaWorld, Leroy Merlin e Monclick. L'ammenda comminata alle quattro società ammonta a un totale di 10,9 milioni di euro. L'accusa mossa dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, appurata dalle istruttorie che hanno verificato i fatti, è di e-commerce scorretto. I fatti risalgono soprattutto al periodo di emergenza sanitaria quando scoppiò la pandemia da Covid-19.

L'Antitrust ha rilevato 2 pratiche scorrette

Dopo la sanzione arrivata ad Apple e Amazon, l'Antitrust colpisce ancora. Sarebbero due le pratiche scorrette rilevate e denunciate dall'Antitrust nei confronti delle quattro società che fanno capo a Unieuro, MediaWorld, Leroy Merlin e Monclick. La prima è riconducibile alle criticità relative al momento dell'offerta dei prodotti sul sito internet. La seconda, invece, alle disfunzioni legate all'acquisto online. Ecco come l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in una nota ufficiale, a conferma della condanna, ha descritto la prima pratica scorretta:

Sono stati ricondotti alla prima pratica: la diffusione di informazioni inesatte e ingannevoli sull’effettiva disponibilità dei prodotti venduti online e sui relativi prezzi; la diffusione di informazioni inesatte e ingannevoli riguardo ai tempi di consegna; con riferimento al processo di acquisto, l’addebito del pagamento o il blocco del plafond prima della conclusione del contratto; l’annullamento unilaterale degli ordini di numerosi consumatori.

Invece, per quanto riguarda la seconda pratica scorretta, l'Antitrust si è così espresso:

Sono stati invece ricondotti alla seconda pratica: la ritardata o la mancata consegna dei prodotti acquistati e regolarmente pagati dai consumatori; le informazioni ingannevoli sullo stato delle spedizioni; i ritardi e gli ostacoli in relazione all’esercizio dei diritti di rimborso dei consumatori; l’omessa o l’inadeguata assistenza post-vendita rispetto alle numerosissime richieste dei consumatori: in particolare, durante il periodo pandemico, sono state sospese molte attività di customer care; i ritardi e gli ostacoli per l’esercizio dei diritti di recesso e di rimborso dei consumatori.

La multa di 10,9 milioni di euro

L'Antitrust ha definito tali condotte attuate da Unieuro, MediaWorld, Leroy Merlin e Monclick ingannevoli e aggressive. In totale queste quattro società hanno ricevuto una multa pari a 10,9 milioni di euro. Rispettivamente: