Anticipa la fine del Mercato Tutelato gas con Eniplenitude

Trend Casa FineTutela è la promozione che ti garantisce un prezzo variabile in linea con l'andamento del mercato dell'energia.

Rispetto a Trend Casa Listino Base puoi risparmiare fino a 144 euro sui costi di commercializzazione e vendita attivando luce e gas. Niente male vero? In pratica paghi il prezzo all’ingrosso più un piccolo contributo al consumo. Ecco cosa ha dichiarato Eni, fornitore e provider di luce e gas, in merito ai costi di circa 30 giorni fa:

Nello scorso mese, considerando sia i prezzi all’ingrosso che il contributo al consumo applicato per luce e gas, il corrispettivo luce sarebbe stato pari a 0,157 euro/kWh mentre il corrispettivo gas si sarebbe attestato a 0,568 euro/Smc.

Fine del Mercato Tutelato gas: perché scegliere Eni Plenitude

Trend Casa FineTutela per anticipare la fine del Mercato Tutelato gas con Eni Plenitude. Ecco 3 motivi:

accedi alle condizioni di mercato all’ingrosso riservate solo agli operatori energetici con aggiunto un piccolo contributo al consumo; ricevi fino a 12 euro di sconto in bolletta, per 24 mesi di 0,50 euro al mese su ogni fornitura, se attivi l’addebito diretto su conto corrente; risparmi fino a 144 euro in 2 anni sui costi di commercializzazione e vendita sottoscrivendo la soluzione luce e gas.

