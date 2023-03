Antenna con AMPLIFICATORE segnale a 9,99€: possibile errore di prezzo Amazon

Una antenna da interni con amplificatore di segnale è la soluzione ideale per risolvere i problemi di ricezione. Pochi secondi per installarla e potrai tornare a guardare i tuoi programmi preferiti, sfruttando al meglio anche il nuovo digitale terrestre. Normalmente ben più costose, per effetto di un possibile errore di prezzo da Amazon puoi prenderla a 9,99€ appena: completa l’ordine al volo se è ancora disponibile, la ricevi con spedizioni veloci e gratuite garantite dai servizi Prime. Attenzione: la promozione è attiva nel momento in cui segnaliamo, ma potrebbe finire molto presto.

I vantaggi di un prodotto come questo sono molteplici. Innanzitutto, puoi installarla in totale autonomia e senza dover richiedere l’aiuto di un professionista. Infatti basterà collegarla alla porta dedicata all’antenna, sia della TV sia del decoder, e poi alimentare tramite porta USB l’amplificatore di segnale. Al massimo, per ottenere un risultato perfetto poi decidere di effettuare una ricerca manuale dei canali, dopo aver posizionato il ricevitore. Quest’ultimo, lo sistemi all’interno dell’abitazione: basterà scegliere il punto migliore, sfruttando il lungo cavo in dotazione. Dove metterlo dipende naturalmente dalla posizione di casa rispetto al ripetitore TV. Per fare un esempio, nel mio caso è talmente vicino alla mia abitazione, che ho potuto semplicemente appoggiare l’accessorio penzoloni dietro la TV della tavernetta: guardo tutti i canali principali senza alcun problema.

Per chi è utile un prodotto come questo? Innanzitutto, dipende dallo stato dell’impianto da tetto: potrebbe essere assente oppure danneggiato. Ancora, in caso di condomini, la potenza del segnale potrebbe non essere sufficiente per tutti gli appartamenti. Per finire, se ami viaggiare in camper, una soluzione come questa risulterà perfetta.

Per chi è utile un prodotto come questo? Innanzitutto, dipende dallo stato dell'impianto da tetto: potrebbe essere assente oppure danneggiato. Ancora, in caso di condomini, la potenza del segnale potrebbe non essere sufficiente per tutti gli appartamenti. Per finire, se ami viaggiare in camper, una soluzione come questa risulterà perfetta.

