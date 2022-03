Antenna con AMPLIFICATORE per digitale terrestre a 15€ ( sconto 70%)

Il momento è perfetto per avere una potente antenna da interni con amplificatore di segnale. L'ideale per dare un boost al nuovo digitale terrestre DVB T2. Su Amazon c'è uno sconto del 70%, che ti permette di prenderla a 15€ appena invece di 50€.

Non so quanto durerà, per questo è bene approfittarne al volo. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine adesso per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Antenna con amplificatore di segnale ad alte prestazioni: sconto 70%

Un prodotto ideale da usare in una marea di contesti, soprattutto per evitare di spendere centinaia di euro per un impianto da tetto nuovo. Questo modello, si legge in descrizione, è in gradi di captare il segnale fino a 240KM dall'antenna principale.

Super semplice da utilizzare, basta collegarla alla televisione o al decoder e attaccare l'alimentazione dell'amplificatore a una porta USB. A quel punto, scegli la posizione più consona per captare al meglio i tuoi canali preferiti e inizia a goderteli.

Non c'è da fare altro, non servono impianti esterni o da tetto. Gestisci tutto in casa, senza dover compare altro a parte. Guardi i programmi che più ti piacciono, anche del nuovo digitale terrestre DVB T2, con ottima qualità. L'ideale da utilizzare se l'impianto principale di casa è danneggiato oppure è del tutto assente. Puoi sfruttarlo quindi anche in camper o nella casa in campagna, per esempio.

Approfitta adesso della super promozione in corso e porta a casa questa antenna con amplificatore di segnale a 15€ appena. Per avere lo sconto del 70% su Amazon devi spuntare il coupon in pagina e completare l'ordine. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata.