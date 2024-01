ANNIENTATO il prezzo di Dyson V11 Fluffy, l'aspirapolvere dei sogni è TUO

Un affare senza precedenti. Se nella tua lista dei desideri appare un aspirapolvere senza fili e più nello specifico, un prodotto come Dyson V11 Fluffy questo è il momento di sognare in grande. Ma che dico, lascia stare i sogni alle ore notturne: realizza i tuoi desideri grazie non a uno ma a due sconti.

Lo store ufficiale del marchio su eBay ti offre la tua opportunità. Non solo risparmi 150€ con lo sconto in corso ma se usi il codice “CASA24” hai un extra risparmio di 44€. Prezzo finale di soli 405€ per il kit completo, non perdere tempo.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Dyson V11 Fluffy: l’aspirapolvere senza fili che realizza i sogni

Sappiamo tutti che Dyson è un po’ il marchio supremo degli aspirapolvere senza fili. Tra i nuovi sul mercato c’è proprio il modello V11 Fluffy che ti mette a disposizione una macchina potente e adatta ad ogni esigenza così da poter pulire casa in una sola passata.

Non solo trovi l’aspirapolvere ma anche il kit al completo con:

spazzola con rulli morbidi;

mini turbospazzola con sistema antigroviglio;

spazzola flessibile in formato mini;

spazzola dedicata a tessuti e materassi;

accessorio multifunzione;

bocchetta a lancia;

caricatore;

basetta di ricarica per l’attacco a muro.

Il motore a 14 cicloni ti assicura la massa potenza da poter sfruttare secondo tre modalità ossia la turbo, quella automatica e quella eco. In base a quella che scegli, sappi che hai a disposizione fino a 60 minuti di autonomia.

Una volta che hai finito, poi, sfrutta lo svuotamento del contenitore con un solo click e metti l’aspirapolvere in carica per averlo sempre a disposizione.

Non perdere la tua occasione, collegati su eBay dove acquisti Dyson V11 Fluffly a soli 404€ con sconto e codice “CASA24”.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.