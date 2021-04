Hai sempre desiderato un paio di cuffie true wireless? Le Anker Soundcore Liberty 2 sono in offerta su Amazon a soli 89,99€. Il ribasso del 25% corrisponde a uno sconto effettivo di 30,00€ che le rende più economiche.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Anker Soundcore Liberty A2: le cuffie true wireless che volevi

Il design dalle dimensioni compatte rende le Anker Soundcore Liberty A2 delle cuffie subito distinguibili dalla massa. Nella colorazione nera vantano un’estetica minimale e quasi scompaiono quando sono indossate.

Grazie alla loro forma appositamente studiata, queste wearable si adattano perfettamente al padiglione auricolare senza recare alcun fastidio. Le alette, inoltre, le assicurano rendendole stabili e fisse anche in caso di movimenti bruschi.

Gli altoparlanti al loro interno sono in grado di erogare un suono equilibrato e di alta qualità. I bassi suonano potenti mentre i toni alti chiari. La tecnologia HearID, inoltre, studia l’orecchio dell’utilizzatore per calibrare la riproduzione in modo personalizzato.

I quattro microfoni integrati, poi, consentono di utilizzare le cuffie anche in fase di chiamata. La voce, infatti, suono chiara e cristallina grazie anche alla riduzione del rumore con cui viene isolata.

Degna di nota è la batteria che grazie alla custodia di ricarica assicura fino a 32 ore di riproduzione. Il case, a sua volta, è compatibile con la ricarica USB-C e la ricarica Wireless. In appena 10 minuti, inoltre, le cuffie riacquistano un’autonomia sufficiente per ulteriori due ore di ascolto.

Puoi acquistare le Anker Soundcore Liberty A2 su Amazon a soli 89,99€ nella loro colorazione nera. Acquistale oggi e ricevile nel giro di 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite per chi effettua il primo acquisto o per chi sceglie la consegna presso punto di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable