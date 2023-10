Anker Soundcore 3, che prezzo! In offerta su Amazon a soli 39,99€

L’altoparlante Bluetooth Soundcore 3 di Anker è attualmente in offerta, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo di listino, rendendolo disponibile a soli 39,99€ invece di 55,99€. Questo altoparlante portatile offre una serie di funzionalità che lo rendono una scelta perfetta sia per l’uso in casa che all’aperto.

Una delle caratteristiche principali di Soundcore 3 è la sua tecnologia dei driver aggiornata. Questo altoparlante è dotato di due driver con diaframmi in titanio puro al 100%. Questa tecnologia permette di estendere la gamma degli acuti fino a 40 kHz, riducendo al minimo la distorsione e offrendo un suono nitido e dettagliato. Inoltre, Soundcore 3 offre bassi migliorati grazie ai doppi radiatori passivi e alla tecnologia BassUp aggiornata.

Questi componenti lavorano insieme per potenziare i bassi, anche a bassi volumi, garantendo un’esperienza sonora di alta qualità. L’altoparlante offre un audio stereo da 16 W, che renderà la tua musica coinvolgente sia in ambienti interni che esterni. Un’altra caratteristica apprezzabile di Soundcore 3 è la sua lunga durata di riproduzione. Con una singola ricarica, puoi ascoltare musica per ben 24 ore, il che lo rende ideale per le giornate all’aperto o i viaggi durante il fine settimana. Inoltre, l’altoparlante è classificato con impermeabilità IPX7, il che significa che puoi utilizzarlo sotto la doccia, in piscina o anche in giornate di pioggia senza preoccuparti dei danni causati dall’acqua.

La custodia impermeabile proteggerà in modo affidabile l’altoparlante e la sua elettronica interna. Puoi personalizzare l’esperienza audio utilizzando l’app dedicata per regolare le impostazioni dell’equalizzatore o scegliere tra le preimpostazioni audio disponibili, tra cui Soundcore Signature, Treble Boost, Balanced e Voice. Questo ti consente di adattare l’audio alle tue preferenze personali.

L’altoparlante Soundcore 3 di Anker offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, con un suono di alta qualità, una lunga durata della batteria e la resistenza all’acqua, rendendolo una scelta eccellente per l’ascolto di musica in varie situazioni. Non farti scappare questa offerta e risparmia oggi stesso!

