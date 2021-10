Anker: Powerbank MagSafe per iPhone 12/13 in offerta (-18%)

Anker mette in offerta il powerbank wireless MagSafe, oggi è disponibile su Amazon a 32,99€, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo solito.

Si tratta di uno leggero sconto per il caricatore wireless portatile del noto brand, dotato di un particolare attacco magnetico in grado di fissarsi al retro degli iPhone di ultima e penultima generazione, grazie al sistema MagSafe.

Questo modello Anker costa decisamente meno rispetto al MagSafe Battery Pack, l'accessorio originiale dalle funzioni analoghe venduto da Apple a ben 109€. L'alternativa economica proposta da Anker si ricarica via USB-C e può essere utilizzato anche per caricare altri dispositivi e accessori, è la soluzione ideale per chi cerca un powerbank compatto e versatile, da utilizzare anche con il particolare sistema di ricarica wireless presente sugli iPhone più recenti.

La batteria è da 5.000 mAh e offre ben più di una ricarica completa all'iPhone, le dimensioni compatte del powerbank ne rendono semplice il trasporto nella tasca della giacca o dei pantaloni.

Oggi il caricatore wireless MagSafe di Anker è disponibile in offerta su Amazon a 32,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.