Anker Life Q35: cuffie con ANC e 40h di autonomia su Amazon al 30%

Oggi voglio segnalarti questa offerta eccezionale che ti permette di avere delle cuffie wireless davvero bellissime a un prezzo decisamente conveniente. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello Anker Life Q35 a soli 89,99 euro, invece che 128,87 euro.

Grazie a questo sconto del 30% puoi avere un risparmio di quasi 39 euro sul totale. Queste cuffie sono molto comode e ti permettono così di tenerle a lungo senza che ti diano fastidio. Sono perfette per ascoltare musica e anche per fare chiamate. Hanno una connessione stabile e una mega batteria in grado di durare a lungo.

Anker Life Q35: le cuffie wireless definitive a prezzo accessibile

Le cuffie wireless Anker Life Q35 sono dotate di driver da 40 mm con diaframma in seta e riescono a regalare un suono preciso e potente. Le puoi collegare al tuo dispositivo sia in modalità Bluetooth che con il cavo Jack che trovi già incluso in confezione.

Sono realizzate con cuscinetti morbidi in memory foam e quindi garantiscono il massimo del comfort. Sono dotate di 4 microfoni interni con cancellazione attiva del rumore per garantire un ascolto più coinvolgente e chiamate perfette. Puoi collegarle in modalità wireless fino a 2 dispositivi contemporaneamente e hanno una batteria che dura per 40 ore con una sola ricarica.

Insomma questa è l’offerta del giorno e se non vuoi rischiare di perderla devi fare in fretta. Per cui vai subito su Amazon e acquista le tue Anker Life Q35 a soli 89,99 euro, invece che 128,87 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.