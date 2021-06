Il produttore cinese di elettronica Anker ha lanciato un caricabatterie wireless appositamente progettato per la serie Apple Watch. Il prodotto adotta un design in linea e un'interfaccia con porta di tipo C ed è molto portatile.

Anker: un nuovo wireless charger per Apple Watch

Come il caricatore Apple Watch, il charger wireless Anker ha una funzione magnetica per un facile fissaggio. Il design senza cavi è comodo per lo stoccaggio, nonché per l'uso su strada o all'aperto.

Il caricabatterie wireless per Apple Watch di Anker ha ottenuto la certificazione MFi di Apple che garantisce che sia compatibile con il prodotto della mela e che la valutazione di ricarica sia alla pari con il caricabatterie originale. A scanso di equivoci, il caricabatterie wireless è compatibile con tutte e sei le generazioni della gamma di Apple Watch, dalla prima serie all'ultima.

Si dice che il caricabatterie wireless in linea di Anker possa fornire fino a 2,5 W di ricarica e che possa caricare completamente l'Apple Watch in circa 1,5 ore. L'interfaccia di tipo C può essere collegata a un tablet iPad Pro o a un power bank.

Il prodotto è leggero, pesa solo 23 g. Come affermato in precedenza, è adatto per caricare tutti gli attuali modelli di Apple Watch. Ha un prezzo decente di 199 yuan (circa $ 31 al cambio) ed è attualmente quotato su Jingdong (JD.com) in Cina. Il prodotto dovrebbe essere messo in vendita il 16 luglio.

Ricordiamo che Anker ha recentemente lanciato gli auricolari Life P3 compatibili con l'assistente vocale Siri di Apple. Gli auricolari TWS offrono anche diverse funzionalità di prim'ordine e sono attualmente in vendita nel Regno Unito. Potremmo vedere questo nuovo prodotto arrivare presto per il mercato globale, incluso quello europeo e non.

Anker

Smartwatch