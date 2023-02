Anker Hub USB 3.0: questo accessorio può svoltare il tuo lavoro (-24%)

Anker è azienda leader nel settore di accessori tech informatici, come power-bank, Hub e lettori di schede dati. Infatti, se stai cercando un Hub USB 3.0 professionale da portare sempre con te in borsa, non puoi perdere questa offerta di cui ti parliamo oggi. L’Anker Hub USB 3.0 è in sconto del 24% su Amazon che porta il suo prezzo a soli 13,59 euro. Questo prodotto è molto richiesto sia universitari che da professionisti proprio per la sua versatilità di utilizzo.

Anker Hub USB 3.0: a questo prezzo sta andando letteralmente a ruba

Qui di seguito ti elenchiamo le caratteristiche principali dell’Anker Hub USB 3.0, in modo tale che puoi capire velocemente perché è un accessorio fondamentale a questo prezzo:

Più Connettività: Trasforma una singola porta USB del tuo computer in un hub con quattro porte.

Trasferimento dati ad Alta Velocità: La velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps ti consente di spostare un film in HD in pochi secondi.

Estremamente Portatile: Con un peso di soli 35 grammi e un design ultracompatto, è facile da trasportare ovunque tu vada.

Massima Durabilità: Il cavo rinforzato, il robusto corpo esterno e i connettori resistenti al calore garantiscono una resistenza eccezionale.

Cosa Include: L’Anker Hub USB 3.0 con quattro porte ultra-sottili per il trasferimento dati, una guida introduttiva, una garanzia di 18 mesi apprezzata dai nostri clienti e un servizio clienti gentile e disponibile.

Come puoi aver ben capito, l’Anker Hub USB 3.0 al prezzo di soli 13,59 euro è un’occasione dal prendere al volo. Grazie a questo allo sconto del 24% su Amazon, questo prodotto sta andando letteralmente a ruba. Inoltre, ricorda che con questo e-commerce hai 30 giorni di tempo dalla data d’acquisto del prodotto per decidere se vuoi effettuare la restituzione gratuita dell’articolo. Con Amazon siete sempre soddisfatti o rimborsati; ovviamente noi sappiamo che con questo dispositivo sarai pienamente soddisfatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.