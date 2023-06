Ankbit E700 in offerta su Amazon: audio stellare con il 30% di sconto

Le cuffie Ankbit E700 sono attualmente disponibili su Amazon con un’interessante offerta: uno sconto del 30% sul prezzo di listino di 119€. Queste cuffie utilizzano la tecnologia di codifica audio LDAC senza perdita, che permette loro di trasmettere fino a 3 volte più dati rispetto ai codec Bluetooth standard. Ciò si traduce in un’esperienza di ascolto con dettagli incredibili nella musica.

Le cuffie Ankbit E700 sono dotate di driver a doppio diaframma da 40 mm, che producono un suono superiore con bassi dinamici profondi. Queste cuffie sono certificate Hi-Res Audio e Hi-Res Audio Wireless, garantendo una qualità audio eccezionale. Grazie a due chip di cancellazione attiva del rumore indipendenti e cinque chip per microfono, le cuffie Ankbit E700 offrono un’efficiente cancellazione del rumore fino a 35 dB intorno a te. Questo ti permette di godere di un’esperienza di ascolto coinvolgente ovunque tu vada, isolando i rumori esterni. Le cuffie sono anche dotate della tecnologia di cancellazione del rumore cVc 8.0 per le chiamate, assicurando chiamate cristalline e naturali sia per te che per l’interlocutore. Anche in ambienti ventosi, trafficati o rumorosi, potrai comunicare senza problemi.

La batteria delle cuffie Ankbit E700 offre un’incredibile autonomia. Puoi godere fino a 60 ore di riproduzione in modalità standard e 45 ore in modalità ANC wireless, al 60% di volume. Inoltre, se la batteria è scarica, una ricarica di soli 5 minuti ti garantirà 5 ore di riproduzione. Potrai quindi immergerti nella tua musica preferita senza preoccuparti di rimanere senza energia. In sintesi, le cuffie Ankbit E700 offrono un’esperienza di ascolto di alta qualità, con una tecnologia avanzata di cancellazione attiva del rumore, audio superiore, lunga durata della batteria e una connessione senza fili affidabile. Grazie all’offerta attuale su Amazon, puoi acquistarle con uno sconto significativo rispetto al prezzo di listino. Non farti scappare questa opportunità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.