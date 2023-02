Anime in streaming: i 4 migliori siti web (anche SUB ITA)

Negli ultimi anni, il mondo del web è diventato un posto sempre più “adatto” agli anime. Anzi: le opere di animazione giapponese sono ormai così richieste che le principali piattaforme di streaming non hanno potuto fare altro che iniziare a distribuirle all’interno delle loro librerie. La domanda principale, però, è una: qual è il sito web migliore per vedere anime in streaming legalmente, anche in italiano? Ecco 4 tra i migliori servizi streaming disponibili sul web.

1. Crunchyroll

Non ha bisogno di presentazioni. Crunchyroll è diventato negli anni IL servizio di streaming anime per eccellenza e probabilmente una delle pochissime – se non l’unica – a offrire il servizio simulcast con il Giappone. Una piattaforma quasi perfetta, da cui è possibile accedere a un catalogo anime glorioso, ma con funzioni purtroppo limitate per gli account gratuiti. Alcune stagioni sono riservare agli utenti premium, così come i simulcast, e i diversi annunci potrebbero infastidire gran parte degli utenti.

2. Netflix

Anche Netflix possiede un’eccellente selezione di anime, tanto vasta quanto varia soprattutto se rapportata – ad esempio – al “concorrente” di Amazon. Soprattutto, Netflix possiede una vera chicca che nessun’altra piattaforma, in Italia, ha: i leggendari film di animazione prodotti dallo Studio Ghibli. E questo gioca tanti punti a suo favore.

3. Amazon Prime Video

La sua selezione di anime non è nemmeno lontanamente vasta come quella presente nelle librerie dei servizi streaming di nicchia, ma negli ultimi anni si è guadagnato un posto in classifica grazie alla diversa varietà di prodotti distribuiti. La scelta, in effetti, accontenta un po’ tutti: ci sono serie dedicate ai più piccoli e quelle di stampo più maturo.

4. Hulu

Hulu non è disponibile in Italia, ma merita comunque menzione dal momento che si tratta di una tra le più importanti piattaforme di streaming esistenti. Neanche a dirlo, il suo catalogo è piuttosto vasto e offre tantissimi generi, classificazioni per età, nonché una collezione di film. Puoi trovarci alcuni grandi classici come Astro Boy, Hellsing e Dragon Ball, ma anche produzioni più recenti come L’Attacco dei Giganti, Death Note e Tokyo Ghoul.

Come guardare anime su Hulu dall’Italia

Quell’anime che volevi tanto vedere non è disponibile in nessuno dei cataloghi italiani, oppure ti trovi all’estero e vorresti accedere ai tuoi contenuti preferiti senza limiti geografici? Il segreto è utilizzare una VPN. Noi ti consigliamo CyberGhost VPN, un servizio rigorosamente no-log e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Il suo punto di forza sono i server: oltre 9700, distribuiti in 91 Paesi. Tutti con larghezza di banda illimitata, alcuni espressamente dedicati allo streaming, altri ottimizzati per il gaming online. Con un solo account puoi utilizzare fino a sette dispositivi contemporaneamente; CyberGhost è multipiattaforma e supporta i principali sistemi operativi Windows, macOS, Android, iOS e Linux, ma anche altri dispositivi come Fire TV e Apple TV.

Parlando di sicurezza, puoi stare tranquillo: l’azienda adotta una rigorosa politica no-log, mentre la VPN è protetta da crittografia AES a 256-bit e dai protocolli OpenVPN, IKEv2 e WireGuard. Grazie alla promozione in corso puoi ottenere uno sconto dell’82% sul piano biennale, con ben due mesi gratuiti offerti dal provider. Il prezzo finale scende così a soli 2,19 euro al mese. Inclusa nel prezzo anche assistenza clienti 24/7 e funzione di monitoraggio ID Guard gratuita per violazioni di dati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.