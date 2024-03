Animal Crossing: New Horizons, il gioco che DEVI comprare oggi su Amazon (meno di 50€)

Se ami i simulatori di vita e cerchi un’avventura rilassante, creativa e completamente personalizzata, allora non puoi non prendere in considerazione Animal Crossing: New Horizons, il gioco che ha catturato i cuori di milioni di utenti in tutto il mondo. Ovviamente è un’esclusiva per Nintendo Switch e su Amazon, questo capolavoro è disponibile al prezzo incredibile di soli 49,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Avrai la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e potrai perfino farti recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.

Animal Crossing: New Horizons, ecco perché prenderlo

In questo gioco dovrai partire per un’avventura su un’isola deserta e trasformarla nella tua oasi personale. Sarai tu a decidere dove costruire la tua casa, pianta alberi, fiori e crea paesaggi che rispecchino il tuo stile. Potrai creare l’isola dei tuoi sogni nei minimi dettagli, decorando gli interni delle case, disegnando i tuoi vestiti, realizzando design per mobili e oggetti, e tanto altro ancora. L’unico limite sarà la tua immaginazione. E poi potrai fare amicizia con gli abitanti colorati e simpatici che popolano la tua isola interagendo con loro, partecipando a eventi speciali, scambiando doni e aiutandoli a realizzare i loro desideri.

Questo videogame ti offre una vasta gamma di attività da svolgere ogni giorno: pesca, caccia agli insetti, coltiva il tuo giardino, raccogli fossili per il museo locale, e molto altro ancora. Con la modalità multiplayer online, puoi visitare le isole degli amici o farli venire sulla tua. Su Amazon puoi acquistare Animal Crossing: New Horizons al prezzo incredibilmente conveniente di soli 49,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Corri a prenderlo adesso e non pensarci troppo; a questa cifra risulta essere un best buy senza rivali e senza paragoni. Ha un prezzo irrisorio e puoi anche riceverlo a casa tua o presso un luogo da te designato in pochissimi giorni, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.