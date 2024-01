Animal Crossing: New Horizons, il gioco che DEVI AVERE, oggi costa meno di 46€

Se sei alla ricerca di un titolo videoludico super rilassante che sia in grado di farti staccare la spina dal tuo quotidiano, oggi non possiamo non consigliarti Animal Crossing: New Horizons, un gioco che ti permetterà di creare il tuo paradiso isolano, popolato da simpatici animali antropomorfi e ricco di attività rilassanti. Sarà tuo con un prezzo incredibile di soli 45,99€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Ovviamente è disponibile solo per Nintendo Switch (è un’esclusiva unica) e ti invitiamo a prenderlo adesso prima che terminino le scorte o prima che finisca la promozione dedicata.

Animal Crossing: New Horizons su Amazon: ecco perché devi averlo

Animal Crossing: New Horizons ti offre la possibilità di plasmare un’isola deserta a tuo piacimento. Sarai tenuto/a a personalizzare ogni aspetto del paesaggio, a costruire la casa dei tuoi sogni, piantare fiori e alberi, e decidere dove posizionare negozi e servizi. Il tuo paradiso personale sarà un riflesso della tua creatività e delle tue scelte.

Gli abitanti dell’isola sono adorabili animali antropomorfi, ognuno con la propria personalità unica. Farai amicizia con gli abitanti del villaggio, parteciperai agli eventi comunitari stagionali e ti godrai le interazioni divertenti e tanti teneri momenti con i tuoi vicini.

Esplora il vasto mondo dell’isola e scopri le attività rilassanti che questo titolo ha da offrire. Se cerchi un videogioco che ti faccia rilassare dallo stress quotidiano, Animal Crossing è ciò che farà al caso tuo. Pensa che potrai anche pescare nei fiumi e negli oceani, cacciare insetti tra gli alberi, dovrai andare alla ricerca di fossili e potrai anche coltivare frutta e fiori. Le possibilità sono infinite.

Questo videogame, come detto, è noto per il suo ritmo rilassante e senza fretta: potrai vedere il ciclico susseguirsi delle stagioni, dovrai andare agli eventi speciali e vivere la vita isolana con calma e tranquillità.

Non perdere l’opportunità di acquistarlo al prezzo speciale di soli 45,99€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Con il noto portale di e-commerce americano risparmierai il 6% sul valore di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.