Un anello smart, ma a cosa serve? Una volta che l'avrai al dito, ti si aprirà un mondo: potrai configurarlo come preferisci per fargli compiere un sacco di azioni diverse. Basterà sfiorare uno smartphone e potrai – ad esempio – aprire un sito Web, inviare il tuo biglietto da visita e non solo! Infatti, potrai anche usarlo in altri modi: sfiora una serratura smart per aprirla o un lettore NFC per trasmettere specifici dati. Il potenziale è immenso.

La cosa interessante è che oggi, questo gioiellino lo prendi in sconto del 74% grazie alla promozione offerta da Gshopper: mettilo nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “6B5FB4CCA7” per averlo a 19€ invece di 79€. Le spedizioni sono assolutamente gratuita, ma i coupon attivabili pochissimi.

Anello smart in sconto del 74%: un affare

Perché lui e non un qualsiasi altro anello smart? Beh, oltre all'importante sconto, questo modello è top di gamma. Il Jackom R4 si riconosce subito, a partire dai materiali di costruzione, ultra resistenti: servono 35 giorni per completare la produzione di un anello, ma ne vale la pena. Infatti, il risultato è un prodotto bello, resistente a graffi e urti e – contemporaneamente – perfettamente in grado di assolvere al suo compito di oggetto smart.

Infatti, il chip NFC al suo interno non viene isolato dai materiali di costruzione, pur essendo gli stessi molto resistenti! Non avrai bisogno di ricaricare alcuna batteria per utilizzarlo: non ce n'è e non serve. Infatti, la scansione del tuo anello smart è passiva.

Tutto quello che serve è l'applicazione per Android e iOS, attraverso la quale potrai configurare al meglio il tuo anello, scegliendo cosa deve fare. Ad esempio, potrai inviare notifiche rapide, anche in caso di emergenza. Oppure, semplicemente, puoi lanciare un'applicazione semplicemente scansionando il tuo anello.

Insomma, un vero e proprio gioiello smart: approfitta adesso della promozione Gshopper. Metti ora il tuo prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “6B5FB4CCA7”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma attento: ci sono pochissimi coupon attivabili.

