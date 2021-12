Android TV: Google rilascerà i bollettini di sicurezza

Le ultime informazioni ufficiali rilasciate dal colosso di Mountain View, indicano che ben presto Google rilascerà i bollettini di sicurezza anche per Android TV. Lato mobile, come sappiamo, l'azienda (e gli altri OEM) rilascia quotidianamente i bollettini di sicurezza contenenti tutte le informazioni relative alle falle di sicurezza chiuse. Ebbene, l'azienda statunitense ha intenzione di garantire la stessa funzionalità anche per Android TV, il sistema operativo integrato all'interno delle smart TV, Chromecast, set top box e molto altro.

Google rilascerà i bollettini di sicurezza per Android TV

Secondo 9to5Google, infatti, un portavoce di Google avrebbe confermato alla testata che la compagnia ha in programma di estendere il programma dei bollettini anche per Android TV, senza però sbilanciarsi circa la data di inizio della funzionalità. L'azienda, inoltre, a seguito della pubblicazione del bollettino di sicurezza di Android relativo al mese di dicembre 2021, si è lasciata scappare alcune righe riguardanti proprio Android TV.

Nell'immagine soprastante, infatti, si possono notare due voci riguardanti proprio la piattaforma multimediale di Google; l'azienda, dopo essersi resa conto dell'errore, ha prontamente aggiornato il documento eliminando le voci incriminate. Purtroppo il portavoce dell'azienda non ha indicato se i bollettini per la piattaforma saranno a cadenza mensile come su mobile, è però chiaro che nel prossimo futuro anche i possessori dei dispositivi con Android TV avranno la possibilità di conoscere lo stato di sicurezza dei proprio device.