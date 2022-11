Android è nato per sfidare Microsoft e Windows, non Apple

Android voleva sfidare Apple e i suoi iPhone o la verità è diversa? La convinzione comune è che il sistema operativo mobile Google sia stato una risposta naturale alla diffusione e alla crescente popolarità dei melafonini al termine dei primi anni 2000.

In realtà, Rich Miner, che di Android è il co-fondatore, ha parlato su Twitter di qualche retroscena che riguarda la nascita della piattaforma, svelando quelli che erano i veri obiettivi della compagnia con l’ormai famoso robottino verde.

Miner ha spiegato che Google voleva assicurarsi come sia Android che il browser Chrome andassero a rompere un po’ le uova nel paniere a Microsoft e alla sua egemonia nel mercato dei sistemi operativi. E, in particolare, evitare che il colosso di Redmond trovasse nel mobile un altro punto di appoggio.

Our concern in 2005 was not Apple but Microsoft who had launched Windows Mobile. Our startup pitch warned against a repeat of where msft controlled PCs. Google had responded to that with their investments in browsers (another platform) and saw Android a similar mobile bet.

