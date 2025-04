Android 16: questa utilissima funzione anti-furto verrà introdotta su più dispositivi

Google sembra aver intenzione di espandere Identity Check, la funzionalità di sicurezza progettata per proteggere i dati sensibili anche in caso di furto del dispositivo. Introdotta inizialmente su dispositivi Pixel e successivamente sui Samsung Galaxy, pare che verrà estesa a più telefoni Android grazie ad Android 16.

Come funziona Identity Check

Negli ultimi anni, i furti di smartphone sono aumentati non tanto per il valore del dispositivo quanto per la quantità di informazioni personali e finanziarie che contengono. Per rispondere a questa minaccia crescente, Google ha iniziato a sviluppare strumenti di protezione avanzata, tra cui Identity Check, pensata per impedire ai ladri l’accesso ad app sensibili anche se sono riusciti a sbloccare il dispositivo.

Una volta attivata, la funzione richiede l’autenticazione biometrica (impronta digitale o riconoscimento facciale) per modificare impostazioni di sicurezza o accedere a password salvate. Anche se il malintenzionato conosce il PIN o la password, non potrà accedere a queste aree protette se il telefono si trova fuori da una posizione considerata “fidata” dall’utente.

Attualmente limitata a Pixel e Galaxy, Identity Check – come riporta Android Authority – dovrebbe essere inclusa nel pacchetto di sicurezza di Android 16. Anche se altri produttori come OnePlus e Xiaomi non ne hanno ancora annunciato ufficialmente l’adozione, alcuni indizi nella beta di Android 16 sul OnePlus 13 confermano che la funzione sarà ampiamente distribuita.

La ragione principale della limitata disponibilità attuale è legata alla struttura del sistema operativo Android. Il prompt biometrico standard permette normalmente un metodo di accesso alternativo (PIN o password), ma Google ha modificato il codice per rimuovere questa opzione quando Identity Check è attivo. Trattandosi di una funzione che è parte del sistema operativo non aggiornabile separatamente, è stato necessario attendere Android 15 QPR1 per supportarla pienamente, e ora Android 16 che ne incorporerà le modifiche.