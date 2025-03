Android 16 potrebbe prendere in prestito da iOS questa utile funzione di sicurezza

Android 16 potrebbe avere una funzione già vista su iOS. L’azienda, secondo alcune recenti indiscrezioni, starebbe infatti lavorando a una Advanced Protection Mode che bloccherà il sideloading delle app, abiliterà le estensioni di tagging della memoria e disabiliterà le connessioni 2G. Ora emerge un’ulteriore novità: il riavvio automatico del dispositivo in caso di inattività.

Da GrapheneOS a iOS, fino ad Android

Un’analisi approfondita dell’app Google Play Services (versione 25.11.34) da parte di Android Authority ha rivelato riferimenti a questa nuova funzionalità. Una stringa di codice include il termine “AAPM”, riconducibile alla ” Advanced Protection Mode” (tradotto: Modalità di Protezione Avanzata): il codice in questione suggerisce che se un dispositivo rimane bloccato per tre giorni consecutivi, allora verrà riavviato automaticamente.

Questa caratteristica ricorda molto la funzione introdotta da Apple in iOS 18, che funziona esattamente allo stesso modo: il riavvio di iPhone se bloccato da tre giorni. L’obiettivo è impedire accessi non autorizzati ai dati dell’utente, ad esempio in casi di furto.

Apple non è stata la prima ad adottare questa misura: il sistema operativo GrapheneOS, noto per il suo focus sulla privacy, ha offerto a lungo una funzione simile. Inizialmente impostata su un riavvio automatico dopo 72 ore, GrapheneOS ha poi ridotto il limite a 18 ore.