Android 15, cresce il requisito di spazio minimo: potrebbero servire almeno 32 GB

Con Android 15, il requisito minimo di storage interno potrebbe salire a 32GB. Questa la novità che potrebbe arrivare con il prossimo sistema operativo e che andrebbe incontro alle sempre più crescenti esigenze dei più moderni sistemi operativi. Nella pratica, l’aumento di spazio non impatterebbe – in ogni caso – la maggior parte dei dispositivi attualmente in commercio, vista la loro gran disponibilità di storage interno.

Più spazio per Android 15 e le app di sistema

A riportare la notizia è Android Authority, che afferma come imporrebbe un nuovo requisito minimo di storage: 32GB, rispetto ai 16GB previsti in Android 13. Di questo spazio, il 75% verrebbe riservato al sistema operativo e alle applicazioni preinstallate, lasciando meno margine per i contenuti dell’utente rispetto al passato.

Sembra che questo nuovo requisito venga applicato limitando l’accesso ai Google Mobile Services per i dispositivi economici con meno di 32 GB di spazio di archiviazione. La natura dell’AOSP open source di Google non consente all’azienda di negare l’accesso al proprio sistema operativo ai dispositivi con soli 16 GB di spazio di archiviazione, sebbene ciò possa ostacolarne il supporto. Il nuovo requisito è dettagliato nei requisiti GMS, che indicano il nuovo minimo supportato a 32 GB.

Un freno importante per i produttori che puntano a dispositivi ultra-economici, sebbene al momento i dispositivi con meno di 32 GB di spazio di archiviazione siano davvero rari. Nel mercato attuale, la stragrande maggioranza dei dispositivi Android arriva già con 64GB o più di storage. Anche modelli ultra-economici superano ampiamente il nuovo requisito minimo. Ciò significa che la maggior parte dei telefoni, quindi, potrebbero non risentire particolarmente di questa novità.