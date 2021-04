Android 12 sarà ufficiale durante la Google I/O 2021, che si terrà fra circa un mese. Intanto, non mancano le notizie sulle possibili funzionalità della nuova versione dell’OS del robottino verde. L’ultima notizia a riguardo è dedicata a una feature che – con ogni probabilità – Google prenderà in “prestito” da iOS 14: il totale controllo dell’attività di copia/incolla. Una feature largamente apprezzata su iPhone e iPad, che adesso potrebbe sbarcare anche sugli smartphone con a bordo il sistema operativo concorrente.

Andorid 12 avrà il copia e incolla di iOS 14?

L’indiscrezione arriva da un’analisi effettuata dagli esperti di XDA Developers, secondo i quali la gestione dell’archivio degli appunti (lì dove ci sono tutti gli elementi che copi e poi incolli, in sostanza) sarà molto più sicura.

Infatti, ogni qual volta un’applicazione accederà agli appunti, con Android 12 ti sarà notificato. In questo modo, se l’azione l’hai compiuta tu, non ci saranno problemi. Diversamente, potrai controllare l’attività dell’applicazione che ha avuto accesso ai tuoi dati e capire cosa succede.

Se la funzionalità non ti è nuova, è semplicemente perché è già a bordo di iOS 14 ed è apprezzatissima dagli utilizzatori di iPhone e iPad proprio per questo motivo: è un ottimo modo per tenere sotto controllo il proprio archivio di appunti.

Quindi, la feature di Android 12 potrebbe essere identica a quella di iOS 14, o quasi: infatti, secondo l’indiscrezione ci sarebbe un’unica, ma importante, differenza. Infatti, l’OS del robottino verde consentirebbe all’utente di decidere se lasciare attiva oppure no la feature: Apple non permette invece di disattivarla.

App