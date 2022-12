Ancora una rimodulazione per il fisso da Fastweb: meglio CAMBIARE OPERATORE subito

Fastweb ha annunciato una nuova ondata di rimodulazioni per i clienti di rete fissa. A partire dal 1° gennaio 2023, infatti, alcuni abbonamenti di rete fissa registreranno un aumento del canone che andrà da un minimo di 0,06 euro ad un massimo di 4,05 euro al mese.

L’aumento effettivo andrà valutato caso per caso e sarà Fastweb ad inviare una comunicazione personalizzata agli utenti colpiti dai rincari con l’indicazione dell’entità della rimodulazione. Nel peggiore dei casi, l’aumento del canone sarà di oltre 48 euro all’anno.

Si tratta, quindi, di una vera e propria stangata quella annunciata da Fastweb che già tra ottobre e novembre ha avviato diverse rimodulazioni, sia per la rete fissa che per la rete mobile con rincari che sono arrivati a fiorare i 5 euro al mese.

A questo giro, invece, gli aumenti riguarderanno solo la rete fissa e, in particolare, le offerte Fastweb Casa Privilege, Fastweb Casa, Fastweb Casa Inbound, Fastweb Casa Outbound, Internet + Telefono, Naviga Senza Limiti, Superjet, Supersurf.

Per tutti gli utenti coinvolti ci sarà la possibilità di cambiare operatore senza costi o penali, esercitando il diritto di recesso. Da notare, inoltre, che, nel corso dei prossimi mesi, Fastweb potrebbe estendere la rimodulazione anche ad altri utenti di rete fissa. Diventa fondamentale, quindi, cambiare operatore e scegliere un nuovo abbonamento conveniente e con la garanzia dell’assenza di aumenti futuri.

L’offerta fibra di Iliad è l’alternativa giusta alla nuova rimodulazione di Fastweb?

Tra le offerte attualmente disponibili sul mercato di telefonia mobile, una delle soluzioni più interessanti arriva da Iliad. L’operatore mette a disposizione un abbonamento comprendente:

la linea telefonica con chiamate illimitate verso tutti

verso tutti una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 5 Giga in download (da suddividere tra la connessione via Ethernet e quella via Wi-Fi)

(da suddividere tra la connessione via Ethernet e quella via Wi-Fi) modem Wi-Fi 6 incluso

L’offerta di Iliad, attivabile direttamente online, presenta un costo di 24,99 euro al mese con attivazione di 39,99 euro una tantum. Come per tutte le proposte dell’operatore, inoltre, il prezzo è per sempre. Da notare, inoltre, che per i clienti Iliad mobile con offerta da almeno 9,99 euro al mese è previsto uno sconto aggiuntivo: il canone, in questo caso, è di 19,99 euro al mese.

Ricordiamo che Iliad garantisce prezzi per sempre e, fin dal suo debutto sul mercato, non ha mai applicato rimodulazioni.

