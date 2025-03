Ancora più Gemini per Google Meet e Chat per Workspace: tutte le novità

Google continua a potenziare la sua suite Workspace integrando sempre più le funzionalità Gemini: il modello di Intelligenza Artificiale ora sbarca su Google Meet e Google Chat con una serie di nuove funzionalità. Innovazioni che permettono di migliorare significativamente l’esperienza degli utenti Business ed Enterprise, ottimizzando la comunicazione e la produttività.

Google Meet: sfondi personalizzati e miglioramenti audio-visivi

Una delle novità più interessanti è la possibilità di generare sfondi personalizzati e unici per le riunioni virtuali. Grazie ai recenti aggiornamenti, il modello di generazione di immagini ha subito un miglioramento significativo nella qualità visiva. E infatti, soni già disponibili diversi preset: ufficio professionale, libreria, soggiorno elegante e accogliente, spiaggia tropicale, castello fantasy, nave spaziale sci-fi.

Oltre agli sfondi, Google Meet introduce tre nuove funzionalità basate sul machine learning per migliorare l’aspetto e il suono durante le riunioni:

Studio look : migliora automaticamente la qualità del ritratto, riducendo il rumore e aumentando la nitidezza dell’immagine per mettere l’utente in primo piano

: migliora automaticamente la qualità del ritratto, riducendo il rumore e aumentando la nitidezza dell’immagine per mettere l’utente in primo piano Studio lighting : simula un’illuminazione da studio regolando la posizione della luce e la luminosità nel feed video per garantire un’illuminazione ottimale

: simula un’illuminazione da studio regolando la posizione della luce e la luminosità nel feed video per garantire un’illuminazione ottimale Studio sound: corregge e bilancia le frequenze mancanti o distorte per rendere la voce più chiara e naturale. Questa funzione si attiva automaticamente quando si partecipa da telefono o si utilizza la cancellazione del rumore sul web

Google Chat: traduzione automatica in oltre 120 lingue

Un’altra innovazione significativa riguarda Google Chat, che ora integra Gemini per la traduzione automatica di messaggi in oltre 120 lingue. Questa funzione permette agli utenti di ricevere i messaggi tradotti nella propria lingua preferita, mantenendo comunque visibile il testo originale per il confronto.

Google Drawing si allinea alle recenti innovazioni di Google Slides e Google Vids introducendo la possibilità di rimuovere lo sfondo dalle immagini con un semplice click. Questa funzione è accessibile tramite Modifica immagine > Rimuovi sfondo.

Le funzionalità di Google Chat e Google Drawing sono già disponibili, mentre le nuove feature di Gemini per Chat e Meet verranno distribuite nelle prossime settimane per gli utenti Workspace dei piani Business Standard e Plus, Enterprise Standard e Plus.