Anche OPPO lavora ai suoi chipset proprietari

All'inizio della giornata di ieri, OPPO aveva annunciato ufficialmente che stava lavorando al suo primo chip autosviluppato. Ora, un nuovo rapporto di un informatore online ha affermato che il processore sarà basato sulla tecnologia di processo a 6 nm di TSMC e potrebbe essere lanciato presto.

Cosa sappiamo del primo chipset di OPPO?

Un noto tipster @数码闲聊站 su Weibo (noto sito web di microblogging cinese) ha condiviso nuove informazioni relative al prossimo SoC autosviluppato dall'azienda. Sebbene il marchio di smartphone cinese non abbia condiviso alcuna specifica su questo processore, l'informatore ne ha rivelato alcuni dettagli chiave.

Secondo il post sui social, il nuovo chipset proprietario in questione sarà una NPU (Neural Network Processing Unit). L'informatore ha aggiunto che offrirà anche nuove soluzioni di imaging e presto arriverà anche sugli smartphone.

Allo stesso modo, Huawei aveva anche lanciato il suo chipset HiSilicon Kirin 970 nel 2017, che presentava anche una NPU per la prima volta. Ora, sembra che anche OPPO stia seguendo questa mossa per il proprio processore autosviluppato. In particolare, Digital Chat Station ha affermato che il SoC in questione non sarà esclusivo solo per gli smartphone di OPPO e sarà presente anche sui modelli di telefoni OnePlus. Per chi non lo sapesse, questo si è fuso con il primo all'inizio di quest'anno.

L'informatore ha affermato che i telefoni di BBK presenteranno questi nuovi chip che si baseranno anche sulla tecnologia di elaborazione a 6 nm di TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co).

Sfortunatamente, queste sono tutte le informazioni che abbiamo al momento, ma tenete presente che questo rapporto non è ancora confermato al momento, quindi vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale”.