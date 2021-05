Meizu, il produttore di smartphone con sede in Cina, si sta preparando per lanciare uno smartwatch intelligente. Il device è trapelato di recente sui portali per la certificazione e nei diversi siti per l'autenticazione dello stesso. Ora, la società ha confermato che il prossimo dispositivo indossabile del marchio, denominato Meizu Smartwatch, sarà ufficializzato in Cina il 31 maggio.

Meizu: cosa sappiamo del nuovo smartwatch?

Il poster del prossimo Meizu Smartwatch ha appena rivelato un gadget avente una cassa di forma quadrata per il dispositivo, che è in linea con le fughe di notizie precedenti. Questo gli conferisce un aspetto simile all'Apple Watch ma i dettagli sui parametri dello schermo non sono stati rivelati.

Dalle fughe di notizie finora, è stato rivelato che lo smartwatch arriverà con il sistema operativo Flyme e consentirà anche agli utenti di scaricare e installare applicazioni di terze parti sul dispositivo.

Offrirà diversi tipi di funzioni, inclusa la riproduzione di musica, il monitoraggio delle attività, i servizi di pagamento mobile e il supporto per la connettività eSIM, consentendo agli utenti di effettuare e ricevere telefonate.

Sebbene non ancora confermato, ci aspettiamo che il dispositivo includa il supporto per le features sanitarie come il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), il controllo del battito cardiaco e molto altro ancora. Finora, le specifiche del dispositivo non sono ancora state dichiarate, ma ci aspettiamo che l'azienda condivida maggiori dettagli nei prossimi giorni tramite teaser poster pubblicitari.

Per saperne di più su questo imminente Meizu Smartwatch, comprese le specifiche, le caratteristiche, le varianti, i prezzi ei dettagli sulla disponibilità, dovremo attendere il lancio ufficiale in Cina che avverrà nei prossimi giorni.

