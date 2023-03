Anche le lampadine LED smart costano IL MINIMO: 4 pezzi, 15% di sconto

Rendi la tu a casa intelligente partendo dall’illuminazione. Con questo set di lampadine LED smart spendi poco, hai risultati istantanei e le gestisci come vuoi. Sono Antela e consumano pochissimo oltre ad avere tutte le funzioni di cui sei in cerca.

Portale a casa con un bello sconto del 15% legato alle offerte di primavera su Amazon. Apri la pagina e aggiungile subito al carrello per averle a soli 29€.

Come sempre, le spedizioni non solo sono gratuite ma anche rapide se hai un abbonamento Amazon Prime attivo.

Lampadine LED Smart: il massimo della comodità

Se c’è un pregio di avere un’illuminazione personalizzabile è che la gestisci come vuoi senza mai scendere a compromessi. Vuoi tanta luce? Fatto. Vuoi poca luce? Possibile. Vuoi dare un twist all’ambiente con un colore diverso? Ogni tuo desiderio diventa realtà.

Queste 4 lampadine LED smart di Antela sono comodissime perché oltre ad avere un attacco E27 che le rende praticamente universali, hanno tutte le tecnologie del caso. In particolare:

sono dimmerabili;

hanno all’interno più di 16 milioni di color i;

i; possono essere impostate su bianco caldo, freddo o naturale ;

o ; puoi impostare timer e routine.

Per quanto riguarda la gestione hai a disposizione o l’applicazione sullo smartphone o la tua voce. Per questa ultima impostazione devi avere a portata di mano un assistente come Amazon Alexa o Google Assistant.

Essendo LED, infine, consumano pochissimo ma non ti risparmiano della luce di cui hai bisogno essendo funzionali in tutto e per tutto.

Che altro dirti se non di collegarti seduta stante su Amazon? Completa il tuo acquisto approfittando del ribasso del 15% e porta a casa le tue lampadine LED Smart a soli 29€.

Le spedizioni sono rapide e senza costi aggiuntivi con Amazon Prime attivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.