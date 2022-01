Among Us: in arrivo a breve un manga dedicato in giappone

Dopo aver colorato le serate di gruppi di amici alla ricerca dell'impostore, ora Among Us è pronto a diventare un manga, e lo farà a breve. In pubblicazione da febbraio su Bessatsu Corocoro (rivista giapponese mensile che pubblica storie manga di vario genere), ad ora non sappiamo se avremo davanti una serie (più o meno longeva) o quello che definiscono un one-shot.

Il magazine uscirà il 4 febbraio 2022 verrà pubblicato da Shogakukan e fin dalla sua nascita (aprile 1981) è sempre stata una sorta di spin-off della rivista ammiraglia, CoroCoro Comic. La particolarità di questa rivista (Bessatsu sta a intendere un “volume extra”) ha spesso ospitato storie dedicate ai videogiochi.

Video Game "Among Us" will get a manga adaption in Bessatsu Corocoro issue 4/2022 next Feb 2022 pic.twitter.com/FmvrVCo3mo — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) January 12, 2022

Il manga di Among Us uscirà il 4 febbraio, ma ancora non sappiamo se sarà una serie

Alcuni dei manga pubblicati su Bessatsu Corocoro hanno raccontato storie inedite dedicate ai più famosi videogiochi di sempre. Dal 1996 la rivista ha ospitato storie sui Pokemon, mentre nel 2004 ha persino inserito storie su Ratchet & Clank e Ape Escape.

Per chi non lo conoscesse, Among Us è un videogioco online che permette di giocare tra 4 a 15 giocatori: alcuni di questi verranno scelti causalmente come impostori, e mentre tutti cercheranno di risolvere dei problemi su di un'astronave, questi giocatori “traditori” dovranno far finta di fare le stesse cose, per poi uccidere di nascosto gli altri.

I giocatori uccisi rimarranno come cadaveri nella zona, e solo quando verranno scoperti (o quando uno dei giocatori chiamerà un'adunata) tutti i partecipanti potranno discutere e, a seconda se sarete impostori o non, dovrete convincere gli altri durante una fase di votazione per espellere il sospetto.

Il gioco nel tempo è stato preso d'ispirazione da molti altri titoli, creando delle varianti interessanti che spostavano location e dinamiche di gioco, proponendo però lo stesso gameplay di base, coniugato con ritmi diversi e con feature alquanto particolari.