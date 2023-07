Ami viaggiare? Apri conto Revolut: ecco perché

Il conto Revolut Premium è la soluzione di online banking perfetta per le persone che hanno la passione per i viaggi o che si trovano spesso all’estero per motivi di lavoro.

Questo conto offre vantaggi ineguagliabili, inclusa la possibilità di effettuare scambi di valuta illimitati in oltre 29 valute diverse, il tutto senza incorrere in commissioni.

Queste transazioni possono essere completate dal lunedì al venerdì e i clienti possono usufruire di tassi di cambio molto favorevoli. Tuttavia, il conto Revolut vanta anche una moltitudine di altre caratteristiche impressionanti.

A listino, il piano Premium ha un prezzo di 7,99 euro al mese. Tuttavia, con l’offerta esclusiva disponibile oggi, hai l’opportunità di usufruire di una prova gratuita di tre mesi di questo piano. Basta accedere all’offerta cliccando sul link qui sotto per completare il processo di registrazione.

Conto Revolut Premium: per 3 mesi è tuo gratuitamente

Oltre a fornire un cambio di valuta illimitato, il conto online Revolut Premium presenta numerosi vantaggi aggiuntivi.

In particolare, offre un cashback del 5% su tutte le prenotazioni di viaggio effettuate utilizzando il servizio Soggiorni integrato nell’app Revolut. Il cashback viene immediatamente accreditato sul conto.

Ai clienti premium viene offerto un ulteriore vantaggio, vale a dire un’assicurazione medica e dentistica di emergenza onnicomprensiva.

In abbinamento a ciò, sono previste anche l’assicurazione bagagli e la copertura per i ritardi dei voli, entrambe polizze indispensabili per viaggiare senza stress.

Come parte del pacchetto esclusivo, i membri hanno diritto a un significativo sconto del 40% su tutti i bonifici internazionali.

Inoltre, possono godere della comodità di prelievi senza commissioni fino a 400€ al mese. Viene anche fornita una copertura per acquisti fino a 2.500 euro, oltre al vantaggio aggiuntivo di resi estesi fino a 90 giorni.

Revolut offre attualmente agli utenti un’opportunità dedicata per migliorare la loro esperienza passando a Premium usufruendo di un periodo di prova gratuito di 3 mesi.

È importante notare che questa offerta promozionale ha alcune limitazioni e restrizioni, ma ci sono indicazioni che promozioni simili potrebbero essere disponibili in futuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.