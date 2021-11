Ami la birra? Questa nuova GENIALATA Xiaomi ti serve adesso (16€)

Buona la birra, sono in pochi a non amare la celeberrima bevanda, da bere in ogni contesto. Rendila ancora più gustosa con questo nuovo gadget dell'ecosistema Xiaomi, ora in sconto su Aliexpress a prezzo top per il Black Friday: lo porti a casa a 16€ circa appena con spedizioni super economiche (2,93€). Cos'è esattamente? Una genialata che sfrutta gli ultrasuoni per creare una schiuma in cima al boccale che è degna di una buona bionda appena spillata!

Birra più buona con Xiaomi: gadget in gran sconto

Un dispositivo particolarissimo, che serve a migliorare sensibilmente – ma senza grossi forzi – il gusto della tua bevanda preferita. Sfruttando gli ultrasuoni, stimola il liquido e produce una schiuma, in cima al bicchiere, che è densa, compatta, buona. Proprio come se avessi appena spillato un bel boccale al pub.

Il principio di funzionamento è semplicissimo: le onde a ultrasuoni passano nel liquido, stimolano il gas che a sua volta forma quel tipo di schiuma impossibile da ottenere aprendo una bottiglia oppure una lattina. In più, questo gioiellino è anche super portatile. Praticamente lo porti ovunque: anche a cena con amici, per garantire l'effetto sorpresa quando lo tiri fuori.

Goditi una birra come al pub ogni volta che vuoi, grazie a Xiaomi. Approfitta adesso degli sconti Aliexpress e porta a casa questa genialata a prezzo bassissimo: completa l'ordine adesso per averla a 16€ circa appena con spedizioni ultra economiche (2,93€). Promo a tempo per il Black Friday: sii veloce.