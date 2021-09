Ami la birra? Questa GENIALATA Xiaomi dev'essere tua (16€)

L'ecosistema Xiaomi è super ampio, ci sono prodotti che nemmeno immagini. Ad esempio, hai mai visto questo prodotto per creare schiuma sulla birra, realizzato da una partnership fra il colosso cinese e il brand Star Compass?

Un dispositivo pronto a permetterti di gustare la tua bevanda preferita, come fosse appena spillata. Il bello è che lo fai direttamente a casa, senza dover installare costosi (e ingombranti) impianti. Monti il prodotto sulla bottiglia o sulla lattina e il gioco è fatto. Questo sfizio, per veri amanti della buona birra, puoi togliertelo a prezzo bassissimo grazie alle promozioni Aliexpress: lo porti a casa a 16€ circa (edizione per lattine, 20€ circa per quella da usare sulle bottiglie). Le spedizioni sono anche super economiche, 1,36€ soltanto. Lo compri una volta e lo usi illimitatamente.

La birra è più buona con Xiaomi

Un buon boccale di nettare di luppolo, con quella bella schiuma super densa e corposa. Un sapore corposo, un gusto più deciso: la stessa esperienza che potresti avere nel tuo pub preferito.

Non sono promesse: questo gioiellino è realmente in grado di offrirti questo risultato sfruttando la tecnologia a ultrasuoni. Attraverso loro, vengono generate precise vibrazioni, che stimolano il lievito e permettono la generazione di una schiuma corposa, non solo fastidiose bolle, che rendono difficile gustare la tua birra.

Il funzionamento è semplicissimo: applichi il dispositivo sul collo della bottiglia o sulla parte alta della lattina, inizi a versare la birra e – quando decidi che è il momento di aumentare la schiuma – premi l'apposito pulsante e aspetti la magia.

Funzionante a batteria, puoi smontarlo facilmente quando hai finito. Lo lavi e sei pronto per il prossimo utilizzo. Non perdere l'occasione di portare a casa questo gioiellino di Xiaomi: gustati una bella birra, come al pub, ogni volta che lo desideri. Completa rapidamente l'ordine da Aliexpress per averlo a prezzo bassissimo con spedizioni super economiche (1,36€ appena).