Ami fare video? Questa sarà la fotocamera PERFETTA per te

Se ami fare video e finora hai sempre lavorato con il tuo smartphone ma ora necessiti di un prodotto più performante, più versatile per le tue esigenze, abbiamo la soluzione alle tue richieste. Questa fotocamera di Sony è ciò che ti servirà; è sì un modello entry level ma dispone di funzionalità di altissimo profilo che la rendono adatta anche ai professionisti che vogliono una B-Cam economica ma performante. Si chiama Alpha 6100 (A6100, per semplificare) ed è dotata di un pratico obiettivo piccolissimo da 16-50 mm che è perfetto per iniziare a scattare o fare video avendo a disposizione un range focale interessante. Su Amazon la pagherai solo 779,00€, spese di spedizione incluse, ma non lasciartela sfuggire; è un’occasione unica e le spese di spedizione saranno incluse nel costo dell’articolo.

Sony A6100 con 16-50: impossibile lasciarsela sfuggire

Iniziamo la disamina di questo prodotto parlandovi dell’estetica.Titolo: Sony A6100: Scatta immagini di alta qualità con la versatilità dell’obiettivo 16-50 incluso. Ci troviamo di fronte ad una fotocamera mirrorless che unisce potenza, versatilità e facilità d’uso in un’unica soluzione. Questa macchina fotografica è dotata di un sensore APS-C da 24,2 megapixel e di un obiettivo 16-50mm incluso. Sotto la scocca vanta un sensore APS-C Exmor CMOS da 24,2 megapixel, che offre dettagli nitidi e immagini ricche di colore. Grazie alla sua ampia gamma di sensibilità ISO, potrai catturare immagini luminose e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con la Sony A6100 puoi scattare foto ad alta risoluzione e registrare video Full HD con ricchezza di dettagli e colori realistici.

L’obiettivo 16-50mm è incluso nella confezione del prodotto: copre una gamma di lunghezze focali, da grandangolare a teleobiettivo, consentendoti di catturare scene panoramiche, ritratti dettagliati e soggetti distanti con facilità. La camera è un’opzione ideale per chi desidera un’esperienza fotografica completa in un formato compatto. La Sony A6100 è dotata di un sistema autofocus a 425 punti di messa a fuoco automatica ibrida rapida e precisa. La velocità di scatto continuo fino a 11 fps ti permetterà di cogliere i momenti cruciali di azione o di movimento rapido senza perdere un colpo.

Con il suo display LCD inclinabile a 180 gradi, perfetto per i selfie o per le riprese da angoli insoliti, avrai sempre il pieno controllo dell’immagine. Con un prezzo di soli 779,00€ questa fotocamera è un vero best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.