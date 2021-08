La nuova serie limitata American Horror Stories debutterà in Italia in esclusiva su Star all’interno di Disney+ il prossimo 8 settembre, seguita dalla decima stagione della serie antologica di successo American Horror Story: Double Feature, in arrivo sulla piattaforma a ottobre.

American Horror Stories: un cambiamento radicale del genere horror

American Horror Stories è lo spin-off della premiata serie American Horror Story di Ryan Murphy e Brad Falchuk. Questa serie antologica Star Original, composta da sette episodi, propone una storia horror diversa per ogni episodio ed è prodotta da Ryan Murphy, Brad Falchuk, Alexis Martin Woodall, John J. Gray e Manny Coto.

Fin dal 2011, i creatori di American Horror Story hanno ridefinito il genere horror, e ad oggi sono moltissimi i fan appassionati che ogni anno attendono con ansia di scoprire quali terrori riserverà il prossimo capitolo.

Questo franchise, vincitore di Emmy e Golden Globe, è il capostipite del format contemporaneo delle serie limitate e rappresenta il prodotto più longevo nella storia di FX e ora ritorna con la decima stagione, American Horror Story: Double Feature, che debutterà su Disney+ il prossimo ottobre. American Horror Story è prodotta da Ryan Murphy, Brad Falchuk, Alexis Martin Woodall, John J. Gray e Manny Coto. Il franchise è prodotto da 20th Television.

Un parental control efficace continua a garantire che Disney+ rimanga un’esperienza di visione adatta a tutta la famiglia. Gli abbonati possono impostare limiti di accesso a contenuti per un pubblico più adulto e creare profili con accesso tramite PIN per garantire massima tranquillità ai genitori. Non vi resta che sottoscrivere l'abbonamento al costo di 8,99 euro al mese o di 89,90 euro all'anno con la possibilità di disdirlo quando volete.

