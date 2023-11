American Express: come ottenere 100€ di sconto in estratto conto

American Express è la Carta di Credito più famosa al mondo che unisce alla praticità del pagamento digitale un pacchetto di vantaggi e premi davvero interessante. Pensa, oggi puoi avere una promozione fantastica tutta per te ottenendo fino a 100 euro di sconto in estratto conto sulla tua Carta di Credito. Iscriviti al programma PayBack e richiedi ora la tua carta fedeltà. La quota annuale è a Canone Zero fino al mantenimento del rapporto.

Grazie a questa Carta di Credito esclusiva la tua raccolta punti crescerà più velocemente e facilmente. Accumula punti PayBack su tutti gli acquisti effettuati con carta, non solo su quelli presso i Partner del Programma. Questo è il grande vantaggio della promozione. Tanta convenienza, senza rinunciare alla sicurezza e con un mondo di vantaggi esclusivi che hai solo grazie a questo programma fedeltà ricco e unico, per un’esperienza sempre piacevole durante i tuoi acquisti.

American Express: tutti i vantaggi della Carta di Credito PayBack

La Carta di Credito PayBack di American Express, attivabile a questo link, non è solo un ottimo strumento per pagare in tutto il mondo in modo digitale e sicuro, ma è una finestra aperta su un mondo ricco di vantaggi. Sono tantissime le funzionalità a cui puoi accedere in modo facile, veloce e immediato. Dai un’occhiata a quelle più eclatanti:

quota annuale a canone zero;

flessibilità di pagamento con possibilità di scegliere se pagare a saldo o a rate;

carta supplementare inclusa che ti permette di accumulare più punti;

assicurazione inclusa per proteggere i tuoi acquisti;

servizi di assistenza e vantaggi riservati ai titolari della carta;

servizio clienti disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7;

accumuli 1 punto PayBack ogni 2 euro spesi su tutti i tuoi acquisti.

Insomma, American Express PayBack è molto più di una carta di credito, è uno stile di vita. Sceglila per rivoluzionare i tuoi acquisti e ottenere fino a 100 euro di sconto sull’estratto conto della tua nuova carta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.