AMD Ryzen 5, 16GB RAM e 512GB SSD: questo Mini PC è una bomba e costa poco

I Mini PC sono diventati una degli acquisti che va per la maggiore per chi vuole avere un computer piccolo ma dove può mettere le mani e cambiare qualche pezzo con facilità. Ecco perché oggi ho deciso di segnalarti questa interessante occasione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo il Mini PC ACEMAGICIAN K1 a soli 299,99 euro, invece che 399,99 euro, applicando il coupon che vedi in pagina.

Sembra incredibile ma invece è tutto vero. Grazie a questo sconto con il coupon hai la possibilità di risparmiare la bellezza di 100 euro sul totale. Inutile dire che una promozione del genere scadrà presto. Tra l’altro se preferisci puoi pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC potentissimo a prezzo sgretolato

Il rapporto qualità prezzo di questo Mini PC è davvero incredibile e difficilmente riuscirai a trovare qualcosa di meglio. Nonostante il suo basso costo si presenta con delle prestazioni straordinarie. Possiede infatti potentissimo processore AMD Ryzen 5 7430U con 6 core e 12 thread, sostenuto da ben 16 GB di RAM che fanno una notevole differenza.

Come scheda grafica troviamo una Radeon RX Vega 7 da 1800MHz dotata di una porta HDMI, una DP e una porta Type-C che ti permetterà di collegare tre monitor contemporaneamente. C’è poi un generoso SSD da 512 GB per archiviare tutto quello che desideri senza problemi. Potrai avvalerti della connessione WiFi 6 e della tecnologia Bluetooth 5.2. E poi è dotato di USB 3.2 velocissime, porta Ethernet e ingresso per microfono e cuffie. Il tutto in un piccolo computer.

Dunque sii rapido prima che l’offerta scada. Vai ora su Amazon e acquista il tuo Mini PC ACEMAGICIAN K1 a soli 299,99 euro, invece che 399,99 euro, applicando il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.