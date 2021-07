All'inizio di oggi (13 luglio 2021), Master Lu ha pubblicato le sue classifiche per l'hardware per PC. In questo elenco, si è scoperto che AMD domina la classifica in termini di prestazioni, mentre Intel è ancora leader in termini di vendite.

AMD: risultati al top, ma le vendite non soddisfano le aspettative

Per chi non lo sapesse, Master Lu è una popolare piattaforma di benchmarking cinese, che classifica anche gli smartphone. Ora, i suoi ultimi risultati del benchmarking della CPU per vari processori rivelano che il Team Red ha dominato l'elenco in termini di prestazioni. Ciò è particolarmente vero nelle classifiche delle CPU desktop, dove detiene il dominio assoluto. Anche se perde contro un chip Team Blue per il primo posto nella classifica dei notebook, il resto delle prime 5 CPU sono di AMD.

Nell'elenco PC, il Ryzen Threadripper 3990X con 64 core capeggia la classifica con un punteggio di 1718608 punti. Il secondo posto è andato al Ryzen Threadripper 3970X con 32 core che è arrivato secondo con 1271635 punti, mentre il Ryzen 9 5950X con 16 core è arrivato terzo con 1052712 punti.

Un'altra CPU Threadripper a 24 core è arrivata quarta e l'unico processore Intel nella top 5 è ​​stato l'i9-10980XE con un punteggio di 915913 punti. Nella lista dei notebook, l'Intel Core i7-11800H ha un vantaggio di 667148 punti, mentre il secondo classificato Ryzen 9 5900HX ha ottenuto solo 584684 punti. Tuttavia, il resto dei primi 5 posti è composto solo da processori AMD.

Questo elenco mette in evidenza i progressi che AMD ha fatto nella potenza di elaborazione dei suoi chip negli ultimi anni, che hanno permesso di superare Intel su vari fronti e persino di riguadagnare quote di mercato. Tuttavia, Intel si conferma ancora leader del mercato in termini di vendite, rappresentando circa il 70% di tutte le vendite di processori desktop in tutto il mondo. Sebbene la quota di mercato di AMD nel segmento dei notebook sia migliore della sua controparte desktop, la rivale detiene ancora una quota di mercato superiore al 60%.

