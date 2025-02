Amazon WOW: sconto del 70% e smartwatch a soli 29,99 euro

Uno smartwatch perfetto per monitorare salute e fitness, ma anche per restare costantemente connessi con il proprio smartphone, è protagonista di un’offerta davvero clamorosa su Amazon. Grazie al 70% di sconto può essere tuo a soli 29,99 euro invece di 99,99, con spedizione Prime e consegna immediata.

Smartwatch economico e perfetto per ogni uso

Nonostante il prezzo molto economico, a questo smartwatch non manca niente ed è capace di offrirti chiamate Bluetooth, monitoraggio della salute e oltre 112 modalità sportive in uno splendido gioiello da 1,96 pollici.

Il microfono e l’altoparlante integrati, infatti, ti permetteranno di effettuare e ricevere chiamate direttamente dal polso e non devi prendere lo smartphone dalla tasca. Potrai ricevere anche notifiche dalle principali app di messaggistica e dai social network, così da essere sempre aggiornato.

Lo schermo HD a colori da 1,96 pollici ha un’ottima visibilità anche sotto il sole e puoi personalizzarlo con oltre 500 quadranti, con tanto di possibilità di impostare la tua foto preferita come sfondo.

Per gli sportivi, ecco oltre 112 modalità di allenamento che monitorano passi, calorie bruciate, distanza percorsa e altri parametri utili per migliorare le tue prestazioni. La certificazione IP68 lo rende impermeabile anche alla pioggia o al sudore.

Tra le altre cose, il monitoraggio del sonno ti aiuterà a capire la qualità del tuo riposo analizzando le fasi di sonno leggero e profondo, mentre il cardiofrequenzimetro integrato tiene sotto controllo il battito cardiaco 24 ore su 24.

Con una batteria potente da 310mAh, che ti permette di usarlo fino a 7 giorni senza bisogno di ricarica e fino a 20 giorni in standby, include anche lettore musicale, controllo fotocamera, previsioni meteo, cronometro e promemoria per la sedentarietà. Uno smartwatch versatile, elegante e performante a soli 29,99 euro: non fartelo scappare.