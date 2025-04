Amazon è ora su WhatsApp per proporti promozioni esclusive

Un’importante novità è stata implementata oggi da Amazon. Infatti, per tutti i clienti ora è disponibile la chat del contatto ufficiale del re dello shopping su WhatsApp. Tramite questo canale, l’azienda promette di inviare promozioni esclusive, offerte incredibili e tanto altro ancora. L’obiettivo è quello di rendere il risparmio ancora più pratico e sicuro.

In questo momento, tramite la chat, Amazon sta promuovendo le sue offerte di Pasqua, con tantissimi prodotti anche a meno di 25 euro. Questa novità è particolarmente interessante per i clienti perché avranno a disposizione un vero e proprio canale a cui accedere nel quale verranno inviate le migliori offerte di sempre e le promozioni in corso.

La spunta blu dimostra che il contatto è ufficiale. Quindi, è possibile interagirvi tranquillamente, senza preoccuparsi che si tratti di una pericolosa truffa WhatsApp a cui ormai siamo abituati. Al momento, non sappiamo se Amazon invierà offerte specifiche su un determinato prodotto o solamente le iniziative generiche sulle offerte del periodo.

Amazon è ora disponibile anche su WhatsApp

Il risparmio di Amazon è arrivato anche su WhatsApp assicurando un’esperienza utente ancora più privilegiata. Si tratta di una novità che sta raggiungendo pian piano tutti i clienti. Se ancora non hai ricevuto il messaggio sulla piattaforma di messaggistica istantanea gestita da Meta non preoccuparti, lo riceverai a breve.

Ecco il testo ufficiale per riconoscerlo: “Ciao da Amazon. Buone notizie! Da oggi ci trovi anche su WhatsApp! Ricevi offerte incredibili, promozioni esclusive e altro ancora per risparmiare alla grande. Prima di tutto, arrivano le offerte di Pasqua! Scegli tra pensierini per il cestino, decorazioni e regali divertenti – tutto a meno di 25€“.

Amazon sta lavorando molto per rendere l’accesso alle sue offerte pratico e immediato da parte di tutti i suoi clienti. WhatsApp si sta rivelando un’ottima piattaforma per veicolare offerte speciali e promozioni esclusive, rendendo facile per l’utente approfittarne. Ci aspettiamo che presto diventi uno strumento quotidiano per gli utenti.