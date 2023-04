Amazon weekend di FUOCO: 6 meraviglie tech a meno di 15€ (sconti 50/80%)

Ottimi affari a prezzi piccolissimi su Amazon, tutto merito del coupon! Promo letteralmente di fuoco per questi 6 gadget tech, che adesso prendi a meno di 15€. Li ricevi tutti a casa con spedizioni veloci e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Tutto quello che devi fare per ottenere il più piccolo prezzo possibile è attivare l’offerta in pagina esattamente come nell’esempio seguente. Devi essere veloce però, perché si tratta di promozioni a tempo limitato. Che aspetti? Scegli subito i prodotti che ti piacciono di più e goditi uno sconto che arriva fino all’80%!

Con un interruttore smart come questo, non dovrai più scegliere le lampadine in base alle loro funzionalità intelligenti. Infatti, a essere connesso sarà direttamente l’interruttore. Quindi, a prescindere dal tipo di lampadina che sceglierai, potrai gestire accensione spegnimento utilizzando l’applicazione per smartphone oppure la voce, grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home Accaparratelo a 11,59€ appena.

Questo localizzatore GPS per auto è potentissimo, intelligente e preciso. Integra una enorme batteria da 6000 mAh e anche una SIM card, che trsmette i dati di posizione in modo indipendente, direttamente al tuo smartphone. Prendilo adesso a 8€ appena.

Un endoscopio smart è perfetto per esplorare, ma anche per operazioni di fai da te e professionali. Lo colleghi allo smartphone in modalità senza fili e poi, grazie alla sua videocamera con luce incorporata, puoi arrivare a guardare, esplorare e controllare praticamente ovunque. Non solo, con gli accessori in dotazione (come uncino e calamita) puoi anche sollevare oggetti, eventualmente rimasti bloccati o impossibili da prendere con le mani. Naturalmente, dal tuo smartphone puoi guardare in tempo reale quello che riprende il sensore fotografico. Un prodotto geniale! Portalo a casa a 17,70€ appena.

Questo speaker Bluetooth sarà il tuo perfetto compagno di avventure! Ottimo audio, batteria integrata ricaricabile e resistenza al contatto accidentale con l’acqua: portalo sempre con te e ascolta la musica che ti piace di più, senza il vincolo dei cavi. C’è anche un pratico moschettone per agganciarlo. Accaparratelo a 10,99€ appena.

Un ottimo paio di auricolari Bluetooth con design in ear e controlli touch sulle cuffiette. Ascolti la tua musica preferita e parli al telefono mantenendo le mani libere. Abbinalo al tuo smartphone e goditeli, a questo prezzo sono un vero e proprio affare! Accaparrateli in promozione a 14,99€ appena.

Non un semplice portafogli, ma uno strumento che ti permetterà di tenere al sicuro carte di credito e documenti. Infatti, grazie alla tecnologia di protezione “blocco RFID“, nessun malintenzionato potrà eseguire una scansione non autorizzata delle tessere, quando sono all’interno. Purtroppo, si tratta di una evenienza non rara, che può verificarsi quando – per esempio – hai il portafogli nella tasca posteriore di pantaloni. La conseguenza può essere un furto di dati o una transazione in denaro. Con questo strumento, non correrai più alcun rischio. Inoltre, è compatto e capiente, oltre a essere molto interessante sotto il punto di vista estetico. Prendilo adesso a 14,99€.

