Amazon Warehouse: molti prodotti quasi GRATIS, promo 30% assurda

Parte la promozione spettacolare dell'Amazon Warehouse, l'immenso magazzino dove trovare prodotti usati, ma anche come nuovi perché resi poco dopo l'acquisto.

Ai prodotti già scontati, viene applicato un ulteriore 30% (20% mostrato + 10% prima di pagare) di sconto che abbassa il prezzo portandoti a comprare la merce a un prezzo ridicolo. Alcune cose sono così scontate da non crederci quasi! Ecco come approfittarne.

Amazon Warehouse: tutto in in gran sconto

Solo pochissimi step per iniziare a cercare sul Warehouse quello che più ti interessa:

collegati alla pagina principale; esegui una ricerca come sei soli fare sul portale, accertandoti di essere sulla pagina giusta (accanto alla barra di ricerca devi leggere “Eventi Amazon Warehouse”); scegli il prodotto e visualizza le condizioni (“come nuovo” significa che praticamente è nuovo, frutto di un reso) vai al check out per vedere lo sconto totale (in fase di acquisto viene mostrato il 20%, un ulteriore 10% lo ottieni prima di pagare) godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Esempio prodotto scontato ulteriormente

Come vedi, più semplice non potrebbe essere. Divertiti a cercare sul portale dell'Amazon Warehouse i migliori affari possibili. Ricorda però: si tratta di quantità super limitate per ogni prodotto. Sarai abbastanza veloce da accaparrarti i tuoi prodotti preferiti a prezzo bassissimo?