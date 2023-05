Amazon, VOLANTINO DEI SOGNI: 5 smartphone e 5 tablet a meno di 100€

Uno smartphone o un tablet da utilizzare nel quotidiano per studio, lavoro oppure svago. Su Amazon c’è quello che fa per te e costa meno di 100€. Un prodotto che ti accompagni durante il giorno e sia un utile assistente digitale. Non è necessario investire un patrimonio o acquistare dispositivi a rate, basta scegliere in modo oculato, che sia di qualità e che risponda alle proprie esigenze.

Amazon: smartphone e tablet a meno di 100€

Dai un’occhiata a questa spettacolare selezione di device a prezzo piccolissimo perché in sconto, sono tutti di ottima qualità. Li ricevi con spedizioni veloci e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime.

Smartphone

Un device valido è importante e, naturalmente, se cerchi un top di gamma questo è il posto sbagliato. Se però ti serve un buon terminale a basso prezzo, un dispositivo da dare a tuo figlio, un secondo dispositivo da affiancare a quello principale, allo guarda quant’è ampia la scelta a meno di 100€! Per ognuno, troverai le caratteristiche principali.

Xiaomi Redmi A2

Un device Xiaomi perfetto anche per l’utilizzo da parte di anziani, considerando la facilità d’uso. Dalla sua, un ampio display da 5,5″ e un sistema a doppia fotocamera. Il potente processore MediaTek Helio G36, affiancato a ben 5000 mAh di batteria, lo rendono il perfetto compagno per il quotidiano. Prendilo in sconto a 75€ circa.

OSCAL S60: il rugged phone

Questa è proprio una chicca ed è perfetto per te, eterno sbadato, che fai sempre cadere lo smartphone. Anzi, è perfetto per te, che in cantiere hai paura di rompere il tuo smartphone principale. Questo telefono non si rompe: è rugged! Ben imbottito e protetto, resiste al contatto con l’acqua ed a cadute accidentali (è dotato della certificazione MIL-STD-810H perché ha superato ben 22 test di resistenza). Non manca di avere però anche una super batteria, per una autonomia energetica prolungata, 4 fotocamere con modalità subacquea e il sistema operativo Android 11. Un gioiellino, ma indistruttibile! Prendilo a 99,99€.

Realme Narzo 50i Prime: perfetto per i teenager

Realme Narzo 50i Prime è fresco e colorato, perfetto per ragazzine e ragazzini che si approcciano ai cellulari per la prima volta. La fotocamera potenziata dall’intelligenza artificiale soddisferà il loro desiderio di catturare il mondo dal loro punto di vista. Ampia anche la memoria interna, da 64GB. Non manca una super batteria, da ben 5000 mAh. Prendilo in sconto a 99,99€ invece di 119,99€.

Motorola Moto e13: eleganza e suono avvolgente

Ognuno di questi smartphone ha una peculiarità che lo rende unico. Questo modello di Motorola non solo può farsi forza di tutta l’affidabilità del brand, ma è anche molto bello esteticamente, ha una batteria gigante da 5000 mAh, è già equipaggiato con Android 13 e – chicca delle chicche – vanta un doppio speaker audio stereo con supporto al Dolby Atmos! Perfetto, insieme all’ampio display, per godersi, un bel film! Prendilo in super sconto a 99,90€ invece di 129,90€.

TCL 403: velocissimo, grazie ad Android GO

TCL 403 ha un’arma segreta che, nonostante la scheda tecnica di base, lo rende uno device molto veloce e fluido. Si tratta della presenza del sistema operativo Android GO 12: non la versione standard, ma un’edizione alleggerita, che permette ai dispositivi base di gamma di offrirti un’esperienza d’uso spettacolare. Dopo averlo iniziato a usare, ti dimenticherai di averlo pagato così poco. Infatti, anche le applicazioni di Google sono pensate in versione Lite e non appesantiranno il dispositivo. Non manca di avere una doppia fotocamera sul posteriore e una super batteria. Prendilo a 73€ circa appena!

Tablet

Un tablet per ogni esigenza: che si tratti di produttività o divertimento, ce n’è per tutti i gusti.

Blackview Tab 7: interfaccia ottimizzata

Un ampio display da 10″ per un device con super batterie e un sistema operativo (Android 12) ottimizzato per l’uso su grande schermo tramite una interfaccia utente ricca, ma intuitiva e semplice da usare. Sarà perfetto per dare un boost alla produttività. Qualche esempi0? Ci sono diverse funzionalità speciali come la modalità bambino, la possibilità di suddividere lo schermo in due zone e lavorare più agevolmente e anche la possibilità di trasmettere le immagini in tempo reale su altri display. In promozione, lo porti a casa a 84,99€ appena.

BENEVE: supporto SIM 4G e 6GB di RAM

Questo modello di BENEVE è quello che ti serve se hai bisogno di un dispositivo che possa navigare su Internet in modo completamente indipendente, anche in assenza di connessione WiFi. Infatti, puoi inserire una o dual SIM e navigare sfruttando la rete 4G LTE. Dalla sua, oltre a un ampio display da 10″, anche ben 6GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione. Spunta il coupon in pagina per prenderlo in promozione e 99,99€.

MEBERRY: mega batteria, accessori e processore octa core

Una dotazione di accessori particolarmente ricca per questo modello da 10″ che dalla sua ha un ottimo processore octa core, una batteria da ben 8000 mAh. In dotazione, ricevi custodia e pennino: l’ideale per lavorare e studiare. In promozione, lo porti a casa a 80,99€ (spunta il coupon in pagina!).

Blackview Tab 5: il tuttofare compatto

Se cerchi un modello compatto, che però ti permetta di non rinunciare a ottime prestazioni, BlackView Tab 5 – con il suo display da 8″ – è quello che ti serve. Super autonomia energetica e buone performance, nonostante le dimensioni compatte. Un ottimo alleato da portare sempre con te, che adesso ti accaparri a 95,99€ appena.

FACETEL: il tablet che si crede un PC

Probabilmente il modello più completo quanto a dotazione di accessori. Così completo, da poter essere utilizzato in mobilità come un vero e proprio PC. Infatti, oltre alla pratica custodia con supporto, è inclusa anche una tastiera wireless e un pratico pennino. Sarà perfetto per la produttività in movimento: ha tutto l’equipaggiamento necessario, inclusa una eccezionale autonomia energetica. Spunta il coupon in pagina e prendilo in promozione a 94€ circa appena.

Insomma, con questo volantino Amazon di sicuro c’è lo smartphone o il tablet che fa per te e che rimane in un budget decisamente contenuto. Meno di 100€ per ottimi prodotti, che ricevi con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Attenzione: le offerte sono tutte valide nel momento in cui te le segnalo, ma sono a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.