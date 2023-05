Amazon, una MAREA di novità: ecco Echo Pop e i nuovi Echo Show 5 ed Echo Auto

Il portafogli di prodotti smart di Amazon si amplia con 3 spettacolari novità. Echo Pop ed Echo Show 5 sono stati appena svelati e sono già in preordine anche in Italia, ma non è tutto. Infatti, arriva finalmente sul nostro mercato anche Echo Auto di nuova generazione: l’ormai celebre sistema per avere a disposizione Alexa anche in macchina, apprezzato da milioni di utenti, diventa ancora più utile, versatile e completo.

Se sei curioso di scoprire tutti i dettagli sulle novità, continua a leggere l’articolo oppure scoprili direttamente su Amazon, da dove potrai anche ordinarli:

Amazon: 3 importanti novità disponibili in Italia

Un catalogo già ricco di soluzioni smart, che oggi si amplia ulteriormente con 3 interessanti novità. Come sempre, i prezzi rimangono estremamente competitivi.

Echo Pop: lo smart speaker cambia forma

Echo Pop, con il suo look semisferico fresco e colorato, è uno smart speaker intelligente perfetto per dare un tocco di design all’ambiente. Si adatta perfettamente a qualsiasi spazio ed è pronto a offrire tutto il potenziale di Alexa, ma non solo: l’ottima qualità audio lo rende la soluzione perfetta per ascoltare musica. Tutto merito del particolare altoparlante a diffusione anteriore, progettato specificatamente per questo prodotto. Il prodotto supporta nativamente Matter, il protocollo che facilita l’abbinamento dei dispositivi per la casa smart di molti marchi diversi.

Acquistabile nelle nuove opzioni di colore Lavanda e Verde Petrolio, è disponibile in preordine da oggi al prezzo di 54,99€ appena. Inoltre, per chi desidera il massimo della personalizzazione, è possibile anche acquistare a parte (al prezzo di 22,90€) della particolarissime custodie colorate disponibili in Blu, Rosso, Arancione, Grigio, Lilla, Viola e Fluorescente.

Echo Show 5 di terza generazione: ancora più potente

Apprezzato da sempre da chi ama vedere le risposte di Alexa, invece di limitarsi ad ascoltare, nella sua terza edizione il celeberrimo Echo Show 5 è pronto a offrire ancora di più. Infatti, il dispositivo è il 20% più veloce rispetto al modello precedente, ma non solo. Infatti, vanta un sistema di altoparlanti e di microfoni completamente rinnovato. In questo modo, potrai godere di un suono ancora più limpido e ricco di bassi, ma non solo. Potrai farti capire meglio da Alexa e anche godere di videochiamate ancora più fluide. Inoltre, proprio grazie ai nuovi altoparlanti, anche guardare video e serie TV sullo schermo darà più piacevole.

Il dispositivo è attualmente disponibile in preordine al prezzo di 109,99€ nei colori Antracite, Bianco e Azzurro. Inoltre, è possibile acquistare a parte lo speciale supporto regolabile con porta di ricarica USB C (al costo di 32,99€).

Echo Auto di seconda generazione finalmente in Italia

Chi ha provato la prima versione non ne ha più fatto a meno. Un dispositivo compatibile con la stragrande maggioranza delle vetture, che ti permette di portare in macchina tutto il potenziale dell’assistente vocale Alexa. Il nuovo modello risulta più compatto e sottile ed ha un nuovo sistema di posizionamento. Di conseguenza, risulta ancora più versatile. Inoltre, i 5 microfoni integrati sono adesso in grado di captare molto meglio la voce dell’utente, anche in caso di musica ad alto volume o finestrini aperti: un dettaglio da non sottovalutare, considerando che – la difficoltà di ascolto – è uno dei punti di debolezza della prima edizione.

Con Alexa disponibile in auto, è possibile usare la voce per chiedere e ottenere informazioni, ma anche per chiedere di far partire della musica, una telefonata e non solo: fra le altre cose, si può persino gestire la casa smart! Il dispositivo è attualmente disponibile a 69,99€ con spedizioni veloci e gratuite, garantite in un giorno, senza attesa di preordini.

Amazon: nuovi dispositivi, attenzione all’ambiente

Tutti i nuovi dispositivi lanciati oggi dal colosso dell’e-commerce strizzano l’occhio alla tutela dell’ambiente. Infatti, sono certificati Carbon Trust e sono anche dotati del badge Climate Pledge Friendly.

Due importanti dettagli, che nascono un’insieme di azioni virtuose e attenzioni poste dal produttore durante la realizzazione dei dispositivi e la scelta dei materiali. Ad esempio, il tessuto di Echo Pop ed il nuovo Echo Show 5 è realizzato al 100% con filato di poliestere riciclato post consumo. Ancora, entrambi i dispositivi sono dotati di modalità di risparmio energetico, che permette di ridurre il dispendio di energia mentre non sono in uso. Per finire, il 99% degli imballaggi di tutti i 3 nuovi dispositivi è stato ottenuto sfruttando materiali a base di fibre di legno (provenienti da foreste gestite in modo sostenibile) e da altre fonti riciclabili.

