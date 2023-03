Amazon, UFFICIALE: arrivano le MEGA Offerte di Primavera, ecco date e sconti

Amazon l’ha confermato ufficialmente attraverso il suo portale di e-commerce. Le Offerte di Primavera si terranno anche quest’anno e adesso ci sono le date certe e la tipologia di sconti. Si tratta di 3 giorni di intense promozioni, che ti permetteranno di risparmiare un sacco sui tuoi prodotti preferiti.

Offerte Amazon di Primavera: quando arrivano?

Secondo quanto si apprende, i giorni prescelti per la promozione sono quelli del 27, 28 e 29 marzo 2023, quindi lunedì, martedì e mercoledì della prossima settimana. Ci sarà quindi più tempo per approfittare delle occasioni che, come sempre, saranno aggiornate in tempo reale, direttamente nella vetrina principale delle offerte.

Quando alla consistenza delle riduzioni di prezzo, il colosso dell’e-commerce garantisce fino a “-40%” su una vastissima selezione di prodotti. Il nostro consiglio è quello di iniziare a mettere nel carrello i propri prodotto preferiti, avendo cura di verificare il loro eventuale calo di prezzo, quando le promozioni saranno partite.

Intanto, è già attiva la promozione “Coupon Party“, che ti permette già da ora – attraverso sconti parecchio elevati – di risparmiare un sacco: trovi qui l’intera vetrina, aggiornata costantemente.

Dunque, appuntamento al prossimo 27 marzo per fare golosissimi affari primaverili, approfittando delle Offerte Amazon di Primavera!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.