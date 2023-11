Amazon tutto a meno di 5€: INDISPENSABILI tech a pochi spiccioli

Su Amazon puoi fare ottimi affari tech anch con meno di 5€. Guarda questi utilissimi accessori e approfittane al volo! Ricevi tutto in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime.

Questo è l’accessorio definitivo per chi desidera usare il proprio smartphone Android come un vero e proprio PC. Infatti, basterà collegarlo alla porta USB del dispositivo e immediatamente otterrai: lettori di memorie esterne e ingresso USB standard per collegare periferiche esterne (memorie, mouse, tastiere, controller di gioco e non solo). Utilissimo, te l’accaparri a 4,19€ appena.

Potente cavo USB C da 60W, con rinforzi in corda intrecciata. L’ideale per smartphone, tablet e PC. Prendilo a 4,99€ appena.

Un utilissimo dispositivo Bluetooth, che ti permetterà di portare il Bluetooth anche dove non c’è: PC, vecchie autoradio, casse audio, cuffie e non solo. Prendilo a 4,49€ appena.

Con questo spettacolare kit, puoi facilmente tenere puliti gli auricolari: una pratica fondamentale, considerando che siamo soliti inserirli spesso nelle orecchie. Portalo a casa a 3,99€ appena.

Non sottovalutare l’importanza di questo accessorio. Infatti, si tratta di un adattatore USB C/USB C, che serve utilizzare per molteplici scopi. Lo scopo principale è quello di permetterti di usare, senza problemi, il cavo di ricarica e gli accessori anche se il tuo smartphone ha una cover ingombrante: eventualità tutt’altro che rara. Elegante e ben costruito, lo prendi a 4,99€ appena.

Una chiavetta USB microscopica, che però ti mette a disposizione 32GB per tutti i tuoi file. Comodissima e praticissima, la prendi a 4,87€ appena.

Non perdere nessuna di queste occasioni tech, che su Amazon trovi a meno di 5€ con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai molto in fretta però, la disponibilità è limitatissima.

