Amazon: per truffarti ora i cybercriminali ti chiamano, ecco i numeri

Un'altra nuova truffa si sta diffondendo in questi giorni. Purtroppo anche in questo caso, quella che sta colpendo già migliaia di utenti, sfrutta il buon nome di Amazon. Tuttavia, il metodo è cambiato perché unisce l'attacco vishing alla tecnologia robocall. Scopriamo insieme di cosa si tratta, indispensabile per non cadere vittima di questo raggiro, e quali sono i numeri di telefono incriminati che stanno contattando i cellulari di tantissime persone.

Amazon e la truffa vishing robocall

È ovvio che i cybercriminali continuino non solo a variare le forme di attacco, ma anche a perfezionarle. Ciò nonostante, sfruttano sempre nomi importanti come Amazon. Infatti, il caso in oggetto è alquanto singolare perché unisce la classica tecnica del vishing, alla più particolare e sofisticata robocall. In pratica, l'utente riceve una chiamata sul suo smartphone da un numero di cellulare che non ha registrato in rubrica. Rispondendo si sente una voce femminile registrata (ecco la tecnica robocall) dire:

Buongiorno da Amazon.

Sentendo il nome Amazon, molti si tranquillizzano, magari perché lo associano agli acquisti che effettuano quasi quotidianamente sulla sua piattaforma e-commerce. Tuttavia, la registrazione prosegue proponendo all'utente contattato una nuova forma di investimento. L'esempio è tanto chiaro quanto banale, impegnando 100 euro si possono guadagnare in pochi giorni fino a 1000 euro.

Il povero malcapitato, pensando alla solidità di Amazon e ingolosito dalla possibilità di un guadagno facile, digita il numero per proseguire seguendo così le istruzioni della voce registrata. Da qui in poi da preda, l'utente si trasformerà in vittima perché gli verrà chiesto di inserire non solo tutti i suoi dati personali, necessari per avviare il piano di investimento, ma anche quelli bancari per effettuare il relativo deposito.

Ovviamente, non si tratta di nessuna proposta da parte di Amazon originale, ma di una truffa vishing. I cybercriminali, ottenendo le informazioni necessarie, prelevano la somma di denaro stabilita per poi vendere i dati personali della vittima a qualche azienda di teleselling e telemarketing.

Quali sono i numeri incriminati

Attenzione quindi a non cadere nella trappola di questo raggiro. Per ora i numeri che sono stati segnalati in questi giorni, dai quali arriva la chiamata vishing robocall, sono:

3462296126;

3803489252.

Il nostro consiglio è quello di registrare questi due numeri di telefono nella vostra rubrica sotto la voce “truffa falso Amazon“. Così, ricevendo la chiamata da uno dei due numeri non farete nemmeno l'errore di rispondere rischiando poi di lasciarvi ingolosire dalla proposta.

Nondimeno potrebbero contattarvi anche con altre numerazioni. Quindi, se sentite una voce dire “Buongiorno Amazon”, chiudete immediatamente la chiamata. A breve sarà disponibile anche il Registro delle Pubbliche Opposizioni con il quale potrete bloccare tutte le chiamate indesiderate sui cellulari. Tuttavia i cybercriminali, quando comminano una truffa, non rispettano certo le leggi.