Scommetti che oggi, dopo aver visto la bancarella tech di Amazon resterai a bocca aperta? Ho selezionato 5 prodotti sfiziosi, tutti con prezzo al di sotto dei 2€!

Amazon, la bancarella tech: tutto a meno di 2€

Entra nello spirito di chi fa un vero e proprio giro fra le bancarelle, magari in una sera d'estate. Fermati a quelle che espongono i prodotti tech, i tuoi preferiti. Perché si, ogni tanto qualche sfizio a basso costo ce li si può togliere anche con la tecnologia. Beh, con la mia selezione di oggi, parlare di “basso costo” forse è anche riduttivo: valuta tu stesso e divertiti!

Mouse senza fili

Bello, compatto e completo di chiavetta da attaccare al PC, di pulsanti rapidi e di rotellina. L'ideale da avere sempre con te, magari nella borsa del PC portatile. Questo mouse senza fili lo porti a casa a 1,99€ con spedizioni super economiche di appena 1€.

Auricolari Bluetooth

Questo modello, con cavetto che congiunge le due cuffiette, è perfetto per gli sportivi, per andare in bici oppure – semplicemente – è super adatto a chi rischia sempre di perdere gli auricolari. Dotato di Bluetooth, e di un comodo telecomandino integrato con pulsanti rapidi, puoi avere questo wearable a 1,58€ con spedizioni ultra economiche di 1€.

Telecomando Bluetooth per le foto

Le foto di gruppo smetteranno di essere un problema, finalmente. Puntualmente, tutti sono in posa ma… chi scatta? Autoscatto? E quel poverino che poi deve correre e, puntualmente viene male: nessuno pensa a lui? Bene, con questo telecomandino risolvi: lo colleghi in Bluetooth a smartphone, tablet e non solo e sei pronto. Al momento di fare la foto, semplicemente clicchi il pulsante di scatto! Questo utile telecomando lo paghi appena 1,45€ con le solite spedizioni super economiche di 1€ appena.

Cavo OTG USB C e lo smartphone vola

Un cavetto che, se non sai a cosa serve, non ne comprendi il potenziale. Invece, dopo averlo collegato alla porta USB C del tuo smartphone, semmplicemente lo amerai! Già, perché aggiunge tuo device una porta USB standard: questo significa che puoi collegare qualsiasi periferica. Mouse, tastiere, hard disk esterni, pennette USB: tutto quello che vuoi! Lo smartphone assomiglia molto di più a un PC! Sai quanto costa? Beh, basta 1,16€ per averlo! Le spedizioni sempre ultra economiche: 1€.

Adattatore per portare il Bluetooth ovunque

Una genialata, semplicemente. Questo dispositivo rende Bluetooth quello che non lo è e ti permette di sfruttarlo al meglio. Un esempio? Il vecchio impianto stereo dell'auto oppure le mega casse che hai a casa! Basta un ingresso jack audio da 3,5 millimetri (meglio note come “AUX” in auto) e si vola di nuovo! Lo paghi appena 1,63€ con spedizioni di 1€ appena.

