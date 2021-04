Un mini card reader bello esteticamente, ma soprattutto super utile. Ora su Amazon è praticamente regalato: paghi 0,53€ il prodotto e le spedizioni sono di 1,99€ appena. Scorte limitate, occasione top.

Amazon: mini card reader a prezzo regalo

Ci sono alcune occasioni che puoi scovare nei meandri di Amazon e che meritano di essere colte senza pensarci su troppo. Esattamente come quella che riguarda questo lettore di memorie, che ti tornerà utile in una marea di occasioni: potrai scaricare velocemente i file della fotocamera, ma anche della microSD dello smartphone, basterà un adattatore (solitamente fornito in confezione con le memorie). Sarà poi sufficiente collegare il dispositivo al PC, sfruttando la porta USB.

Per approfittare subito di questa interessante occasione – e portare a casa questo mini card reader a prezzo ridicolo da Amazon – tutto quello che devi fare è accaparrartelo prima che le scorte finiscano.

