Amazon ti SORPRENDE con le cuffie JBL Tune 710 BT a prezzo WOW (-25%)

Tra i tantissimi prodotti in forse sconto in occasione del Black Friday di Amazon, è per noi impossibile non mettere in risalto anche le ottime cuffie Bluetooth JBL Tune 710 BT in offerta a un prezzo shock. Infatti, prendendo al volo lo sconto immediato del 25%, oggi ti bastano appena 59€ per ricevere a casa un headset wireless di cui non potrai più fare a meno.

Nonostante il prezzo evidentemente a buon mercato le cuffie JBL hanno le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: montano un archetto e due padiglioni over-hear in memory foam morbidissimi, cosicché tu possa ascoltare tutta la musica che vuoi per ore e ore senza affaticare il collo e le orecchie.

Appena 59€ su Amazon per le cuffie Bluetooth JBL Tune 710 BT: occasione shock

Alimentate da una batteria integrata che ti accompagna senza fatica per ben 50 ore consecutive, le cuffie sono perfettamente compatibili con i dispositivi iOS e Android; inoltre, sul padiglione trovi anche i comandi rapidi per bilanciare facilmente il volume in playback.

Inutile girarci intorno: con questa offerta del Black Friday sulle cuffie JBL hai a portata di mano l’headset che stai aspettando da tanto tempo per ascoltare tutta la musica che vuoi ad altissima risoluzione; mettile subito nel carrello di Amazon e preparati a riceverle direttamente a casa già dalla giornata di domani con la consegna rapida e gratuita con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.