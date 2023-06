Amazon ti REGALA la smart LG QNED 4K da 55": oggi crolla del 48%

Con un risparmio immediato di ben 570€ questa di oggi è l’offerta Amazon più ghiotta di sempre per acquistare la bellissima smart TV LG QNED 4K da 55″. Complice uno sconto complessivo del 48% a cui si aggiunge anche la consegna rapida e gratuita, la smart TV del colosso sudcoreano crolla al prezzo shock di 629€.

Basta un rapido sguardo per comprendere fin da subito che la smart TV LG è di fascia super premium: non solo sono presenti le più importanti tecnologie del momento per assicurarti una qualità d’immagine senza limiti, ma già dal design si intuisce che hai di fronte una televisione di qualità.

Risparmia subito 570€ su Amazon per la bellissima smart TV LG QNED 4K 55″

Le cornici super sottili abbracciano un eccellente pannello QNED UHD 4K da 55″ con tecnologia Quantum Dot NanoCell per colori brillanti e vivaci, mentre sotto il cofano un potentissimo processore IA di ultima generazione propone a schermo immagini ad altissima risoluzione senza mai un passo falso.

Non solo film e serie TV sulle migliori piattaforme di streaming del momento: la smart TV LG è anche adatta al gaming di alto livello con il supporto completo al 4K a 120 FPS. Completamente compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant e Apple AirPlay 2, il televisore LG ti saprà sorprendere giorno dopo giorno con la sua incredibile qualità d’immagine.

Con uno sconto di questa portata è davvero un gran peccato non prendere al volo questa offerta di Amazon sulla stupenda smart TV di LG; inoltre, se la metti subito nel carrello, ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon. Preparati a un’esperienza visiva coi fiocchi direttamente dal divano di casa tua, tutte le volte che vuoi.

