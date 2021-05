Amazon ti regala 8€ di buoni da spendere in piattaforma. Perché? Per premiarti, se non hai ancora provato il servizio di archiviazione di fotografie, Photos: è completamente gratuito ed è incluso nel tuo abbonamento Prime. Con la promozione in corso, carichi una foto e ricevi il tuo buono di 8€. Ecco come fare.

Amazon: come ricevere 8€ di buoni

Una promozione che arriva al momento giusto, cioè proprio quando lo spazio di archiviazione per le fotografie su Google Foto ha smesso di essere illimitato. La cosa paradossale è che forse non lo sai, ma la migliore alternativa – se sei cliente Amazon Prime – ce l'hai già nel tuo abbonamento. Si tratta di Photos e devi solo iniziare a usarlo, caricando illimitatamente tutte le tue foto.

Se non l'hai mai provato, è il momento perfetto per farlo, portando a casa 8€ di buoni da spendere come preferisci su Amazon, purché sia una spesa minima di 25€.

Per avere il tuo coupon, oltre a essere già un cliente Amazon Prime, devi:

scaricare l'app Photos (disponibile per Android e iOS);

caricare almeno una foto;

attendere una mail con il tuo credito promozionale.

Niente di più facile, vero? Per scoprire tutti i dettagli, ed approfittare della promozione, basta che collegarsi alla pagina dedicata alla promozione, ma attenzione: scade il 31 maggio!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

